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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске на Днях Международного бизнеса планируют подписать 11 экспортных контрактов
Участников и гостей мероприятия поприветствовали Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и Губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. Уже сейчас известно, что по итогам мероприятия готовятся к подписанию 11 международных экспортных контрактов.
В частности, утром губернатор Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян осмотрели стенды участников выставки и ознакомились с их продукцией. Затем почетные гости отправились в «Дом переговоров», где состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между российской «BM Group» и китайской международной компанией «Сун Линь». Инвесторы планируют вложить средства в строительство совместного деревоперерабатывающего предприятия в Солнечном районе. Сроки реализации проекта - 2018-2023 годы. Продукция глубокой переработки будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в Китай. Также Вячеслав Шпорт и Ван Вэньтао побывали на борту пассажирского судна «70 лет Победы», глава Хабаровского края рассказал своему китайскому коллеге об особенностях теплохода и обсудил с ним возможность поставок судов такого класса в КНР.
Завтра, июня в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края пройдет презентация экспортного, инвестиционного и туристического потенциала региона. Параллельно с этим событием в Легкоатлетическом манеже стартует деловая программа. Слушателям расскажут об историях успешных стартапов, особенностях коммуникаций и веб-индустрии в странах АТР, проведут «курс молодого бойца» по работе с китайскими экспортерами, посветят в особенности проектного менеджмента, финансовых расчетов и ведения бухгалтерии с зарубежными партнерами.
«В целом, наши международные партнеры оценили первый день экспортного форума как «неожиданно продуктивный» с точки зрения организации и качественного наполнения необходимым контентом. В ходе сегодняшних переговоров достигнуто соглашение о заключении трех экспортных контрактов. Всего же по итогам дней, мы ожидаем заключение порядка 11 подобных сделок», - рассказал Министр международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Вячеслав Дианов.
Напомним, Дни международного бизнеса – крупнейшее международное мероприятие в деловой жизни региона, организованное Правительством Хабаровского края. На площадке Легкоатлетического манежа в Хабаровске собрались около 450 участников. Самый многочисленный зарубежный «бизнес-десант» представлен Китайской Народной Республикой – 173 человека, 26 человек приехало из Японии, 14 – из Республики Корея, по 4 представляют США и Республику Беларусь, 3 – от КНДР и Монголии, два от Индии. Кроме того, по одному представителю на Днях будет у Малайзии и Вьетнама.
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Журнал "Дальневосточный капитал"
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