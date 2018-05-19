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11 Июня 2018, 16:57 | Регион сегодня

В Хабаровске на Днях Международного бизнеса планируют подписать 11 экспортных контрактов

В Хабаровске в Легкоатлетическом манеже на Набережной торжественно открылся крупнейший региональный экспортный форум "Дни Международного бизнеса".

Участников и гостей мероприятия поприветствовали Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и Губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао. Уже сейчас известно, что по итогам мероприятия готовятся к подписанию 11 международных экспортных контрактов.

В частности, утром губернатор Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян осмотрели стенды участников выставки и ознакомились с их продукцией. Затем почетные гости отправились в «Дом переговоров», где состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между российской «BM Group» и китайской международной компанией «Сун Линь». Инвесторы планируют вложить средства в строительство совместного деревоперерабатывающего предприятия в Солнечном районе. Сроки реализации проекта - 2018-2023 годы. Продукция глубокой переработки будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в Китай. Также Вячеслав Шпорт и Ван Вэньтао побывали на борту пассажирского судна «70 лет Победы», глава Хабаровского края рассказал своему китайскому коллеге об особенностях теплохода и обсудил с ним возможность поставок судов такого класса в КНР.

Завтра, июня в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края пройдет презентация экспортного, инвестиционного и туристического потенциала региона. Параллельно с этим событием в Легкоатлетическом манеже стартует деловая программа. Слушателям расскажут об историях успешных стартапов, особенностях коммуникаций и веб-индустрии в странах АТР, проведут «курс молодого бойца» по работе с китайскими экспортерами, посветят в особенности проектного менеджмента, финансовых расчетов и ведения бухгалтерии с зарубежными партнерами.

«В целом, наши международные партнеры оценили первый день экспортного форума как «неожиданно продуктивный» с точки зрения организации и качественного наполнения необходимым контентом. В ходе сегодняшних переговоров достигнуто соглашение о заключении трех экспортных контрактов. Всего же по итогам дней, мы ожидаем заключение порядка 11 подобных сделок», - рассказал Министр международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Вячеслав Дианов.

Напомним, Дни международного бизнеса – крупнейшее международное мероприятие в деловой жизни региона, организованное Правительством Хабаровского края. На площадке Легкоатлетического манежа в Хабаровске собрались около 450 участников. Самый многочисленный зарубежный «бизнес-десант» представлен Китайской Народной Республикой – 173 человека, 26 человек приехало из Японии, 14 – из Республики Корея, по 4 представляют США и Республику Беларусь, 3 – от КНДР и Монголии, два от Индии. Кроме того, по одному представителю на Днях будет у Малайзии и Вьетнама.

Официальный сайт проекта -  www.ibdays.com

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Дни международного бизнеса 


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