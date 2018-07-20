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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:17 |
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В Хабаровском крае долги за услуги газоснабжения достигли суммы в 420 млн рублей
Долги теплоснабжающих организаций (ТСО) Хабаровского края за услуги газоснабжения перед «Газпром газораспределение Дальний Восток» по состоянию на 1 августа текущего года составили 420 млн рублей, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе компании.
Если в настоящее время не будут предприняты меры по снижению просроченной дебиторской задолженности ТСО за газ, «Газпром газораспределение Дальний Восток» не сможет гарантировать им поставку ресурса на весь период предстоящего отопительного сезона 2016-2017 года, поскольку не будет иметь финансовой возможности закупать газ у консорциума независимых поставщиков проекта «Сахалин-1».
Самый крупный долг перед газовиками сформировался у ООО «Котельная» (п. Эльбан, Амурский муниципальный район) – свыше 124 млн рублей. При этом компания уведомила о прекращении своей деятельности по теплоснабжению.
Между тем компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» свои обязательства по обеспечению бесперебойной поставки газа потребителям в минувшем отопительном сезоне выполнила в полном объеме. Для обеспечения бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона газовая компания призывает муниципальные власти усилить работу с ТСО с целью укрепления их платежной дисциплины и напоминает о праве поставщика газа ввести ограничение подачи ресурса неплательщикам до полного погашения долга.
Помимо этого наличие дебиторской задолженности может привести к сокращению финансирования в рамках Программы газификации регионов РФ со стороны «Газпрома». Об этом на отчетной пресс-конференции было заявлено Кириллом Селезневым, руководителем компании «Газпром межрегионгаз», являющейся инвестором, координатором и организатором деятельности по газификации регионов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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