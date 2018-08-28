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11 Сентября 2018, 10:00 | Регион сегодня |

Международный аэропорт Хабаровск и японские инвесторы закрепили стратегическое сотрудничество

Церемония подписания Меморандума состоялась во Владивостоке в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках визита японского лидера в Россию

Окончательно согласованы параметры вхождения консорциума японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO в проект по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса в аэропорту Хабаровск.

10 сентября во Владивостоке президент и генеральный директор Sojitz Corporation Масайоши Фуджимото (Masayoshi Fujimoto) и председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк подписали Меморандум о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск (Новый).

Меморандум подтверждает договоренности, согласно которым создается совместное предприятие путем вхождения консорциума японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO в уставный капитал АО "Международный аэропорт Хабаровск" (АО "МАХ") – 100% дочернего предприятия АО "Хабаровский аэропорт". Первоначально консорциум японских компаний приобретает долю в размере 10% акций АО "МАХ". Меморандумом определено, что сделка по  должна быть осуществлена в срок не позднее 31 декабря 2018 года. Средства от приобретения доли будут использованы для финансирования строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск (Новый). Кроме того, предусмотрен опцион на увеличение доли консорциума японских компаний в АО "МАХ" до 25%+1 акция.

На первом этапе сотрудничества стороны намерены реализовать проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний, а затем будут совместно осуществлять операционное управление, как новым терминалом внутренних линий, так и существующим международным терминалом аэропорта Хабаровск. В дальнейшем  сторонами также будет рассмотрена возможность строительства нового терминала международных авиалиний.

Напомним, что в настоящее время в международном аэропорту Хабаровск (Новый), в рамках ТОСЭР «Хабаровск», идет строительство нового терминала внутренних авиалиний площадью 26 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн. человек в год.

Объем инвестиционных вложений в проект – 4,9 млрд. рублей. 3,9 млрд. руб. за счет кредитных средств ведущих российских институтов развития – ВЭБ и АО "Фонд развития Дальнего Востока", 1 млрд. руб. – собственные средства инвестора.

Генеральный подрядчик строительства – турецкий консорциум ЛимакМаращстрой, имеющий большой международный опыт инфраструктурного строительства, в т.ч. построивший с нуля международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

По состоянию на начало сентября 2018 года полностью закончены фундаментные работы. Более чем на 50% готовы железобетонные конструкции здания - заканчивается монтаж перекрытий 3 этажа. Ведутся работы по устройству лестничных маршей и посадочных галерей.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 3 квартала 2019 года.

Досье "Дальневосточного капитала":

АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн. пассажиров.

Sojitz Corporation – японская компания, занимающаяся структурированием, сопровождением, координацией и привлечением финансирования для проектов по всему миру в различных отраслях: автопромышленности, энергетике, в сфере полезных ресурсов, химической промышленности, аграрном секторе и др. В состав Корпорации Sojitz входят более 440 дочерних и аффилированных предприятий, которые работают в более 50 странах и регионах мира.

Japan air terminal company Ltd. (JATCO) - главный оператор терминальной инфраструктуры одного из крупнейших аэропортов мира - аэропорта Ханеда (международный аэропорт Токио, Япония), который занимает второе место по пассажиропотоку в Азии и 4 место в мире (ежегодно аэропортом Ханеда обслуживается около 70 миллионов пассажиров).

Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban development (JOIN) – государственный фонд, созданный в октябре 2014 года Министерством Земли, Инфраструктуры, Транспорта и Туризма Японии. Ключевая задача Фонда – поддержка японских компаний, участвующих в реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта и урбанистки в рамках государственно-частного партнерства.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Путин  АТР  ВЭФ  Япония  Хабаровск 


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