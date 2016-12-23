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В Хабаровском крае инвестпроекты в области освоения лесов получат господдержку
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт утвердил заявки двух лесопромышленных компаний региона на включение их инвестиционных проектов в перечень приоритетных. Заявителями выступили ООО «Леспром ДВ», планирующее создать лесоперерабатывающий комплекс в районе им. Лазо, и компания «Логистик Лес» с проектом строительства деревоперерабатывающего предприятия в п. Березовый Солнечного района, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Вопрос о включении проектов в список приоритетных уже согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства и Министерством промышленности и торговли РФ. Окончательное решение будет принято Минпромторгом России до конца января, сообщили "Дальневосточному капиталу в Правительстве Хабаровского края.
«Данный статус позволит инвесторам получить существенную государственную поддержку. Прежде всего, им будут без аукционов предоставлены лесные участки, необходимые для реализации заявленных проектов. А стоимость аренды лесосек будет снижена на 50 процентов до тех пор, пока новые предприятия в установленный срок не выйдут на стадию окупаемости», - рассказал заместитель председателя комитета лесной промышленности минприроды края Сергей Трегубов.
Реализация проектов намечена на 2017-2020 годы. ООО «Логистик Лес» инвестирует в свое деревообрабатывающее предприятие 3,43 млрд рублей и создаст более 400 рабочих мест. В текущем году компания должна утвердить необходимую проектную документацию, заключить договоры аренды лесных участков и начать заготовку древесины, приобрести часть техники и оборудования, приступить к созданию лесной инфраструктуры и строительству цехов.
Ввод в эксплуатацию лесопильного производства запланирован уже на первый квартал 2018 года, запуск ТЭС и сушильных камер первой очереди – на 2019 год. В 2020 году начнут работу цех по производству пеллет и сушильные камеры второй очереди. По окончании проекта предприятие сможет ежегодно выпускать 380 тыс. кубических метров сухих пиломатериалов, 150 тыс. тонн топливных гранул и 230 тыс. кубометров технологической щепы.
Еще 1,3 млрд рублей инвестирует в отрасль ООО «Леспром ДВ». Работу на лесоперерабатывающем комплексе в районе им. Лазо получат более 150 человек. К 2020 году здесь будут производить 61,5 тыс. кубометров пиломатериалов, 10 тыс. тонн пеллет, 9,5 тыс. кубометров лущеного шпона и 5 тыс. кубометров дров. Первые цеха по выпуску шпона и топливных гранул планируется сдать в эксплуатацию уже в 2017 году.
В краевом минприроды напомнили, что с 2008 года статус приоритетных был присужден восьми инвестиционным проектам в области освоения лесов региона. В настоящее время государственную поддержку получают предприятия «Дальлеспром», «Римбунан Хиджау» и «Азия Лес».
Автор фото: Валерий Спидлен.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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