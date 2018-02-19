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Понедельник| 12 Марта, 19:06 |
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Жители Большого Уссурийского острова уже выбрали президента
Как отметила председатель территориальной избирательной комиссии Индустриального района Хабаровска Марина Цибульская, в поселке Уссурийском на сегодняшний день зарегистрированы 63 избирателя. На территории города это единственный район, где проходит досрочное голосование – в связи с его труднодоступностью.
Голосование проходило с 12 до 16 часов 11 марта на импровизированном избирательном участке, который был организован в рабочей бытовке. Насколько это было возможно, гражданам были обеспечены комфортные условия для голосования: избирательный пункт снабжен необходимыми информационными материалами (плакатами о кандидатах, порядке голосования, российском законодательстве по вопросам проведения выборов), укомплектован письменными принадлежностями, списками избирателей, бюллетенями и опечатанным переносным ящиком для их сбора.
На участке дежурили члены участковой избирательной комиссии (УИК), наделенные правами решающего и совещательного голоса, и представители комитета по управлению Индустриальным районом.
Поселок Уссурийский, расположенный на острове Большой Уссурийский, является головной болью мэрии. Поселок, большая часть которого с соответствии с соглашением о демаркации российско-китайской границы отошла к Китаю, не имеет автомобильного сообщения с городом, связь в зимнее время осуществляется по временному зимнику. На острове отсутствуют магазины, школы и лечебные учреждения. Будущее островной территории связано с реализацией планов совместного освоения острова с китайцами, которые пока буксуют.
Накануне досрочного голосования жители поселка Уссурийский провели пикет, требуя внимания к своим проблемам, но на досрочное голосование пришла большая часть зарегистрированных избирателей. Как сообщила Марина Цибульская, опечатанный переносной ящик с бюллетенями, заполненными жителями поселка Уссурийского, будет вскрыт во время подсчета голосов в единый день выборов президента Российской Федерации – 18 марта 2018 года.
Олег Кульгин.
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