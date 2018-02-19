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12 Марта 2018, 17:23 | Регион сегодня

В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж

Если за весь 2017 год хабаровские таможенники выявили только один такой случай, то за два месяца нынешнего года – уже четыре

12 марта в международном аэропорту Хабаровска таможенники выявили очередной факт недекларирования наличных денежных средств в иностранной валюте. В багаже у туриста инспекторы обнаружили 12,5 тысячи долларов США, тогда как без декларации разрешено вывезти за границу в эквиваленте не более 10 тысяч долларов наличными.

На рейс пассажир успел, однако в отношении него хабаровские таможенники возбудили дело об административном правонарушении за недекларирование наличных денежных средств. Предметом правонарушения стали 2,5 тысячи долларов США.

- Случаи недекларирования наличной валюты стали встречаться все чаще, - комментирует ситуацию начальник отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Хабаровск Сергей ТКАЧУК. – Пассажиры проходят в общем потоке в «зеленый» коридор, не выполняя требований по обязательному письменному декларированию товаров, ввоз которых ограничен.

Напомним, что в местах прохождения туристами таможенной границы применяется система двойного коридора: «зеленый» коридор предназначен для пассажиров,  у которых нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Для граждан, у которых такие товары имеются или есть товары, которые человек хотел бы задекларировать, существует «красный» коридор.

«Вывоз с территории Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, общая сумма которых в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов США, разрешен только при условии обязательного письменного декларирования (пп.7 п.1 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС)», - подчеркнула пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория АЛЕШИНА. .

Нарушение этих правил, по ее словам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения (статья 16.4 КоАП РФ).

Олег Кульгин.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: валюта  таможня 


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