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12 Июня 2018, 09:00 | Регион сегодня |

Более 100 млн рублей господдержки получили владельцы "дальневосточных гектаров"

Эффективные механизмы реализации федерального закона о "дальневосточном гектаре" обсудили в рамках деловой программы международной выставки-ярмарки "Наш выбор 27", которая проходила в Хабаровске 10-11 июня.

Участие в дискуссии приняли представители исполнительной и законодательной власти, агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, владельцы бесплатных наделов земли, руководители общественных организаций.

На сегодняшний день Хабаровский край находится на третьем месте по числу поданных гражданами заявлений, а также занимает одну из лидирующих позиций по организации поддержки участников программы в освоении земельных участков. Кроме того, это единственный регион среди субъектов ДФО, где принят краевой закон об образовании нового населенного пункта на «дальневосточном гектаре», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Как отметил и.о. заместителя министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ринат Мазитов, от этапа предоставления «дальневосточного гектара» в регионе уже перешли к активной фазе его освоения. На сегодняшний день можно определить три вида оказание господдержки владельцам земельных участков. Первый связан с консультативно-методической формой работы. Созданы четыре мобильные группы по информированию населения. Только за прошлый год проведено свыше 600 встреч.

Второй – это инфраструктурное развитие. В крае существует несколько крупных агломераций, объединяющих более 100 земельных участков. Они расположены в районе сел Кругликово, Краснознаменка, Елабуга и Свечино. Там проводится работа по строительству автомобильной дороги и объектов электрического хозяйства. Сейчасв рамках инфраструктурного развития заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации на строительство автодорог. Также ведется разработка градостроительной документации. Здесь активное участие и основное финансирование берут на себя федеральный и краевой бюджеты. До 2020 года предусмотрена субсидия в размере 638 млн рублей.

Третий вид поддержки – финансовый. Это различные гранты, субсидии, льготное кредитование. В Хабаровском крае участниками федерального проекта о «дальневосточном гектаре» получено 115 млн рублей финансовой помощи от государства. Различными субсидиями и грантами воспользовались 47 человек. Всего в регионе действует более 30 мер господдержки.

Многие гектарщики уже приступили к освоению земли в Хабаровском крае, возводят капитальные строения, производят свою продукцию. Одним из таких активистов является Дмитрий Янцевич. Он оформил коллективную заявку на всю семью и взял 8,5 «дальневосточных гектаров» в селе Краснозаменском Хабаровского района. Обрабатывать землю начинающий фермер начал сразу и уже в этом году планирует создать 20 гидропонных систем по выращиванию Видгарсс – зеленой части побегов пророщенной пшеницы. Дмитрий также намерен построить коровник и приобрести 20 голов крупного рогатого скота, чтобы наладить производство мраморной говядины. В перспективных планах – создать собственною торговую сеть и кафе. Владелец «дальневосточного гектара» рассчитывает на финансовую господдержку: он подал заявку на получение субсидии от краевого министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, а также администрации Хабаровского района.

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» Президент РФ Владимир Путин подписал в мае 2016 года. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Всего с начала действия программы поступило свыше 17 тысяч заявок от граждан, желающих взять «дальневосточный гектар» на территории Хабаровского края. Более 1600 из них – жители других регионов страны. На сегодняшний день  уже оформлено 8106 договоров безвозмездного пользования землей.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: дальневосточный гектар  выставка  Хабаровск  Наш выбор 27 


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