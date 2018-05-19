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300 кг плова впервые приготовили в Хабаровске на фестивале "Кухни народов мира"

На краевой набережной состоялась выставка-ярмарка "Наш выбор 27"

Второй день ярмарки был не менее насыщенный, чем первый  - на площадке, где варили амурскую уху, развернулся фестиваль  «Кухни народов мира». С главной сцены его открыл председатель законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

На фестивале жители смогли попробовать блюда 14 кухонь мира, среди которых итальянская, японская, корейская, китайская, нанайская, узбекская, одесская, дальневосточная и другие. Меню от участников фестиваля насчитывает более 80 позиций. Например, представители троицкого рыбоперерабатывающего комплекса угощали строганиной, талой, бершмаком и драниками по-нанайски. В огромной печи испекли осетинские пироги, а повара ресторана «Самарканд» приготовили плов в казане объемом 300 килограммов ( 3 тысячи порций). Такое количество плова впервые было приготовлено в Хабаровске.

С 11 до 12 дня прошла бесплатная дегустация, затем рестораторы реализовывали блюда со скидкой 20 и более процентов.

«Фестиваль «Кухни народов мира» организован для поддержки наших рестораторов. Лучшие из них получили право  поучаствовать в выставке-ярмарке «Наш выбор 27». Шеф-повара блестяще реализовали свои идеи, придумали оригинальные блюда и таким образом доказали, что в Хабаровском крае высокий уровень общественного питания», - сообщил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности  края Николай Крецу.

Напомним,  в первый день выставки-ярмарки было приготовлено более 16 тысяч порций амурской ухи по рецепту Губернатора. Кроме того, в доме переговоров подписано 17 соглашений и контрактов, в том числе экспортных. Так группа компаний BM Group и суйфэньхэйская международная торговая компания «Сун Линь» (Хэйлунцзян, КНР) планируют до 2023 года построить в Солнечном районе лесоперерабатывающий завод. Продукция будет поставлена на внутренний рынок, а также экспортирована в Китай.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Наш выбор 27  выставка  Хабаровск 


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