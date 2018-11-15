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12 Июля 2012, 18:25 | Регион сегодня
Рыбодобывающим предприятиям Хабаровского края увеличены объемы вылова горбуши в подзоне Приморье
Федеральное агентство по рыболовству скорректировало рекомендованный объем вылова горбуши по предложению комиссии министерства природных ресурсов края, регулирующей добычу анадромных видов рыб с учетом биологического обоснования специалистов Хабаровского филиала ТИНРО-центра.
Разрешенный объем добычи горбуши в подзоне Приморье увеличен во второй раз на 2 тыс. тонн. Краевая комиссия распределила его между 9 предприятиями, которые ведут промысел на территории Ванинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов и освоили более 50% выделенных квот. По данной подзоне в целом дополнительно установлен объем вылова горбуши 3,5 тыс тонн.
Учитывая хороший ход лососевых, комиссия направила обращение в Хабаровский филиал ТИНРО-центра по подготовке обоснования на увеличение объемов добычи (вылова) летней кеты в реке Амур и лимане (за исключением южной части лимана), сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
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