|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Августа, 19:10 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Власти Хабаровского края заключат соглашение с "Региональной концессионной компанией"
Напомним, что РКК стала единственной компанией, подавшей пакет документов на конкурс. В соответствии с действующим законодательством о концессионных соглашениях, конкурс признан несостоявшимся. Соответствующее распоряжение в конце июля подписал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Этим же распоряжением было предписано вскрыть пакет документов от единственного заявителя, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
В течение двух недель группа экспертов проверяла документы. В итоге на заседании комиссии было отмечено, что существенных замечаний к заявке РКК нет.
«Решено начать переговоры с представителями компании и затем подписать концессионное соглашение. Планируется, что это произойдет к концу года. В следующем году необходимо уже начинать строительство», - отметил заместитель Председателя Правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.
ООО «Региональная концессионная компания» - консорциум, в который входит АО «Газпромбанк» (25%), группа компаний «ВИС» (75%), строительный партнер – ОАО «Сибмост».
Автодорога "Обход Хабаровска 13-42 км" рассчитана на пропускную способность до 96 тыс. автомобилей в сутки. Трасса будет иметь пять транспортных развязок, 24 моста и путепровода.
Финансовая модель проекта подразумевает заключение концессионного соглашения сроком на 15 лет. Общая стоимость объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также инвестором (25%). При этом не исключено, что часть финансирования поступит от взимания платы с транспортных средств по системе "Платон".
- В Хабаровском крае начались работы по строительству ЛЭП для ТОР "Николаевск"
- Планы освоения Большого Уссурийского острова обсудили на Амурском экономическом форуме
- Арбитражная "клоунада" вокруг ТЦ "Счастье" в Хабаровске продолжается
- В Хабаровске открыт парк железнодорожников
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- В Комсомольске-на-Амуре открылся краевой бизнес-инкубатор
- Первый блок парома ледового класса для Сахалина вышел на свет
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Более 150 предпринимателей из России и Китая соберутся на Втором Амурском экономическом форуме
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.