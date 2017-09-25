Пассажиропоток аэропорта Хабаровск вырос на 10%

В январе-сентябре 2017 года пассажиропоток аэропорта Хабаровск вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,7 % – услуги были оказаны более 1 млн 562 тыс. пассажиров.

Наибольший рост пассажиропотока с начала 2017 года был зафиксирован на международных воздушных линиях (МВЛ), количество пассажиров увеличилось на 37% и составило более 265 тыс. человек.

На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) обслужено почти 1 млн 294 тыс. пассажиров.

Грузопоток аэропорта Хабаровск по итогам января-сентября текущего года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18,3 тыс. т груза и почты.

За девять месяцев 2017 года аэропорт Хабаровск обеспечил выполнение 16838 взлетно-посадочных операций (ВПО), превысив прошлогодний показатель на 8,7 %.

В сентябре текущего года аэропортом Хабаровск обслужено около 206 тыс. пассажиров, что на 9% больше по сравнению с сентябрем 2016 года. Было выполнено 2084 ВПО – на 7 % больше относительно сентября прошлого года.

Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «Хабаровский аэропорт» – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров и 30 тыс. т грузов.

Журнал "Дальневосточный капитал".