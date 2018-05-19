|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Подведены итоги туристского обмена Хабаровского края с КНР за время навигации
В 2012 году в рамках Года российского туризма в Китае организацией приема посетителей из Китайской Народной Республики активно занимались туроператоры: «Весь мир путешествий», «Фламинго», «Экватор-тур», «Азия трэвел». В навигацию ими было обслужено около 700 граждан Китая, что на 50% выше уровня прошлого года. Большинство туристов – это гости из южных провинций Поднебесной. Средняя продолжительность культурно-познавательных туров от одного до трех дней.
Через переход «Покровка» по линии китайской компании «Дун Фувэй» в наш край также прибыло около 70 китайских туристов.
Количество российских туристов, выехавших в безвизовом порядке в г. Жаохэ (КНР), составило более 40 тыс. человек.
Учитывая тот факт, что 2012-2013 года объявлены Россией и Китаем взаимными Годами туризма, Правительством Хабаровского края инициирован вопрос перед властями уездов Фуюань и Жаохэ о получении ими права оформлять одноразовые заграничные паспорта гражданам Китая для въезда в Российскую Федерацию с туристской целью.
Положительное решение данного вопроса позволило бы привлечь в край дополнительный поток китайских туристов и сделать безвизовый туристский обмен между Хабаровским краем и провинциями Китая по настоящему взаимовыгодным, осуществляемым на партнерской и паритетной основе, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
- Профактив проведет в Хабаровске три согласованных пикета против повышения пенсионного возраста
- СК по Хабаровскому краю начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края
- Юрий Газинский помог установить мемориальной доски Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре
- Бизнес Хабаровска защищает свои права
- Дольщиков Хабаровского края защитят от недобросовестных застройщиков
- В Хабаровском крае резидентам индустриальных парков будут предоставлены субсидии
- Универсальная лизинговая компания стала лауреатом Столыпинской премии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.