|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 28 Сентября, 04:39 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018
27.09 |Жителям Приморья предлагают зарабатывать по 1,7 млн рублей в год на лимоннике
27.09 |Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
27.09 |Новый генеральный директор назначен на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе
27.09 |В столице Приморья поставлен рекорд на "Улице Дальнего Востока"
27.09 |В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
13 Февраля 2013, 12:32 | Регион сегодня
Арбитражный суд отклонил иск "Норникеля" об отмене итогов конкурса по Норильску-1
Арбитражный суд Москвы 11 февраля отклонил иск ОАО "ГМК "Норильский никель", в котором компания просила признать незаконными действия и решение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и сформированной им комиссии по конкурсу на право пользования участками недр федерального значения (южная часть месторождения Норильск-1), сообщили РАПСИ в суде.
Итоги конкурса Роснедр на разведку и добычу никеля, меди, кобальта и попутных компонентов в южной части месторождения Норильск-1 на Таймыре были подведены 18 июня 2012 года. Победителем было признано ООО "Артель старателей "Амур" (предприятие ГК "Русская платина"). Другим претендентом на данный участок был "Норникель", пишет РИА "Новости".
Loading...
Новости раздела
- Новый генеральный директор назначен на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
- Новый губернатор Хабаровского края намерен создать коалиционное правительство
- В Хабаровском крае объем закупок у малого бизнеса вырос почти в три раза
- Хабаровская генерация начала отопительный сезон в самом северном районе
- Новый дальневосточный губернатор провозгласил "политику регионального эгоизма"
- Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность через неделю
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов
- Хабаровчане пошли в "Альфа-Мобайл"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.