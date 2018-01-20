|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 13 Февраля, 21:37 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровском крае объем экспорта увеличился на 80 процентов
Согласно официальным данным Хабаровского крайстата, за 11 месяцев 2017 года объем экспорта к соответствующему периоду предыдущего года увеличился на 80%.
37% прироста экспорта пришлось на продукцию оборонного назначения. Рост обеспечен за счет увеличения поставок в КНР военных самолетов, которые производятся на на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им Ю.А. Гагарина.
Более 20% составил прирост продажи лесо- и пилометариалов (9,38% - лесоматериалы ели и пихты диаметром от 15 см, 6,54% - хвойные лесоматериалы (кроме сосны, если и пихты) диаметром от 15 см, 4,33% - еловые и пихтовые пиломатериалы).
Почти 20% увеличения объёмов экспорта дали предприятия хабаровского агропрома и резиденты ТОРов, в том числе граппа компаний «ТОРЭКС» и завод RFP Group в Амурске. 9,4% прироста экспорта приходится на уголь, 3,8% - на необработанное золото, порядка 7% - на мороженый минтай, охлажденные и живые крабы.
Специалисты краевой торгово-промышленной палаты отмечают рост поставок заграницу продукции глубокой переработки, высоко интеллектуальных товаров и услуг в сфере инжиниринга и IT – технологий.
Первое место по приросту экспорта в ДФО по итогам 11 месяцев прошлого года занимает ЕАО (прирост экспорта там составил 192%), второе – Хабаровский край с 80 %, на третьем месте Приморскоий край с приростом около 30%, назвали цифры в Хабаровском крайстате.
Олег Кульгин.
- В Хабаровском крае объем экспорта увеличился на 80 процентов
- В Хабаровском крае "город президентского внимания" отстает от графика строительства жилья
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- На Амурском судостроительном заводе к концу года завершат строительство корвета "Громкий"
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Внешнеторговый оборот Хабаровского края и КНР превысил $1,6 млрд
- В Комсомольске-на-Амуре стартовал Гражданский форум Хабаровского края
- Китайские инженеры провели техническую ревизию завода "Амурметалл"
- Сроки проведения Дальневосточного международного авиасалона в Комсомольске-на-Амуре могут перенести
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.