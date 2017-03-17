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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Апреля, 03:07 |
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Сбербанк и Google предлагают предпринимателям Хабаровского края пройти бесплатно программу "Бизнес класс"
В Дальневосточном регионе программа начнется 16 мая и продлится 5 месяцев. «Бизнес класс» рассчитан как на опытных, так и на начинающих малых и микро-предпринимателей. Курс включает восемь онлайн-модулей и четыре очных мастер-класса. Программа представлена в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов России. Он включает в себя видеоуроки, тестовые задания, дополнительные материалы и вебинары. Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также наставничество и встречи с опытными экспертами.
При регистрации в программе участники смогут выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». В зависимости от направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей.
Присоединиться к проекту может любой желающий от 12 лет. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте www.business-class.pro. После регистрации пользователь получает доступ в личный кабинет и заполняет небольшую анкету. Зарегистрированным пользователям становятся доступны тематические модули по самым разным темам: идея и команда бизнес-проекта, исследование потребителей, маркетинг, правовые аспекты и т.д. К самым активным участникам программы будут прикреплять наставников, которые смогут консультировать и поддерживать участников в принятии бизнес-решения.
В ходе презентации нового проекта представители Сбербанка продемонстрировали несколько примеров видеороликов, ознакомили подробнее с интерфейсом и системой оценок пользователей курса.
«Этот проект станет интересным предпринимателям, которые уже сейчас ведут свой бизнес, но желают его сделать более эффективным, и тем людям, кто напротив только стоит перед вопросом создания бизнеса как такового, - отметил Сергей Юрченко. - Программа направлена на то, чтобы передать практические знания. Это не какая-то фундаментальная школа, где получают образование, диплом установленного образца. Это в большей степени именно передача прикладных знаний теми экспертами, теми предпринимателями, у которых этот опыт уже есть».
«Действующие предприниматели смогут по-новому посмотреть на свой бизнес, проанализировать выбранную бизнес-модель, оценить финансовые показатели и выявить свои сильные и слабые стороны. Начинающим предпринимателям программа поможет в разработке идеи, бизнес-модели и выстраивании рабочего процесса. Они получат пошаговый план открытия собственного дела. Кроме того, они узнают, как проводить исследование рынка, выстраивать маркетинговую кампанию и использовать современные технологии для продвижения собственного дела», - сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич, участвовавшая в брифинге по конференц-связи.
Уникальной возможностью для развития бизнеса, а также для начинающих предпринимателей назвала проект «Бизнес класс» участвовавшая в брифинге начальник управления развития и поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Хабаровского края Татьяна Бартюк.
«Учитывая расстояния, отдаленность многих территорий, куда не всегда удается доехать, чтобы донести эту информацию, реализация проекта «Бизнес класс» является уникальным шансом для предпринимателей края в решении многих вопросов, связанных с ведением бизнеса, которым они должны обязательно воспользоваться», - прокомментировала представитель Минэкономразвития края.
Татьяна Бартюк коротко проинформировала о ситуации по развитию малого бизнеса в крае. В настоящее время в регионе действует свыше 63 тыс субъектов МСП. Доля предприятий МСП в валовом региональном продукте составляет 16 %. Из 700 тыс. трудоспособного населения края одна треть – 208 тысяч человек заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса. Налоговые поступления в краевой бюджет в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 1,7 %.
«Это говорит о том, что несмотря на кризисные явления, развитие предпринимательства в крае остается в положительном тренде», - подчеркнула Татьяна Бартюк.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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