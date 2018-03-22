|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 16 Апреля, 12:50 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Хабаровском судостроительном заводе построят два морских буксира
Закладка первого из серии судов будет осуществлена в ближайшие месяцы. Планируется построить головное судно в 2019-м, второе в 2020-м году.
В качестве лизингодателя выступила компания «Гознак-лизинг», которая входит в Объединённую судостроительную корпорацию, как и другие участники сделки. Проект судов был разработан в конструкторском бюро «Вымпел» (также входит в ОСК).
АСЗ планирует использовать новые буксиры для осуществления перегона кораблей и судов в город Владивосток для их дальнейшей достройки, заводских ходовых и швартовых испытаний с последующей передачей заказчикам, а также оказания услуг по буксировке.
Основные технические характеристики: длина (наибольшая) – 35 метров; ширина – 9,5 метра; осадка – не более 3,5 метров; корость судна – 12 узлов; экипаж – 8 человек.
«В настоящее время Хабаровский судостроительный завод работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух судов из серии теплоходов проекта А45-2. Ведутся завершающие работы по строительству тяжёлых металлических причалов проекта 1516-СН для Минобороны РФ», - рассказал «Дальневосточному капиталу» пресс-секретарь Хабаровского ССЗ Тамерлан Маликов.
Олег Кульгин.
- Профсоюзы России проведут в Хабаровске Северную конференцию
- Cвиней на новый свинокомплекс в Хабаровском крае привезут из США
- На Хабаровском судостроительном заводе построят два морских буксира
- Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"
- В Хабаровском крае объявлен день траура
- На борту разбившегося вертолета, выполнявшего учебный полет, были пилоты и проверяющие авиакомпании "Восток"
- Следком возбудил уголовное делу по факту крупшения вертолета в Хабаровске
- Хабаровский край посетят ведущие туроператоры Японии
- С начала года аэропорт Хабаровск обеспечил выполнение 4784 взлетно-посадочных операций
- Хабаровские энергетики поучаствовали в фестивале "Город мастеров"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.