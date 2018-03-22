|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 16 Апреля, 12:50 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Cвиней на новый свинокомплекс в Хабаровском крае привезут из США
В Хабаровском крае завершается строительство нового свинокомплекса на 70 тысяч голов.
Ввести его планируется в сентябре, а маточное поголовье завезут уже в апреле самолетом из Анкориджа.
Проект осуществляет компания «СкифАгро-ДВ». Общая стоимость свинокомплекса составляет 1,7 млрд руб.
«Завоз свиней из США, - объяснили «Дальневосточному капиталу» в руководстве предприятия, - объясняется тем, что в России практически нет здоровых свиней, которые могли бы составить основу для большого поголовья».
Для осуществления этого проекта компания использует возможности свободной таможенной зоны, обустрйоство которой сейчас заканчивается в селе Ракитном на территории животноводческого комплекса.
Компания «Скиф-Агро-ДВ» хорошо известна в Хабаровском крае. Она располагает собственным мясоперерабатывающим модулем, ее продукция широко представлена в торговых сетях региона.
Строительство свинокомплекса связано с планами расширения производства и обеспечения его собственным сырьем.
Олег Кульгин.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
- Профсоюзы России проведут в Хабаровске Северную конференцию
- Cвиней на новый свинокомплекс в Хабаровском крае привезут из США
- На Хабаровском судостроительном заводе построят два морских буксира
- Следком произвел выемку документов из офиса авиакомпании "Восток"
- В Хабаровском крае объявлен день траура
- На борту разбившегося вертолета, выполнявшего учебный полет, были пилоты и проверяющие авиакомпании "Восток"
- Следком возбудил уголовное делу по факту крупшения вертолета в Хабаровске
- Хабаровский край посетят ведущие туроператоры Японии
- С начала года аэропорт Хабаровск обеспечил выполнение 4784 взлетно-посадочных операций
- Хабаровские энергетики поучаствовали в фестивале "Город мастеров"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.