|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 09 Октября, 01:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровский край будет привлечено более 163 млрд рублей инвестиций
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провел совещание по развитию ТОСЭР в Хабаровском крае. В работе принял участие губернатор края Вячеслав Шпорт, представители федеральных ведомств, инвесторы.
Александр Галушка, открывая совещание, подчеркнул, что новые механизмы развития Дальнего Востока заработали всего год назад и уже приносят первые плоды. Так, в Хабаровский край будет привлечено более 163 млрд инвестиций. Это вложения по двум приоритетным инвестиционным проектам (компании «Сахатранс» и «Ургалуголь»), в рамках ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск», а также средства на выполнение долгосрочного комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре.
Участники совещания обсудили ход строительства инфраструктуры на площадках ТОСЭР. Было отмечено, что из федерального и краевого бюджета на это будет направлено 3, 5 млрд. руб.
В ТОСЭР "Комсомольск" власти края профинансируют строительство и реконструкцию автомобильных дорог, а также разработку проектной документации объектов социальной инфраструктуры. За счет федерального бюджета будет идти строительство объектов водоснабжения, водоотведения, электроэнергетики, теплоснабжения и газификация.
В ТОСЭР "Хабаровск" краевой бюджет финансирует строительство объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и автодорог. За федеральным центром - объекты газо- и электроснабжения.
Сейчас идет проектирование подъездных путей в обеих ТОСЭР. В этом году планируется построить автомобильную дорогу по ул. Энтузиастов (площадка «Авангард» в Хабаровске). Кроме того, проведен конкурс на разработку документации по планировке площадки "Ракитное" в ТОСЭР "Хабаровск" площадки "Парус" в ТОСЭР "Комсомольск".
«Мы всего год назад приняли закон о ТОСЭР, а сегодня уже занимаемся развитием инфраструктуры на площадках. Благодаря профессиональной команде Губернатора края удается решать все вопросы оперативно. Хотя, безусловно, мы еще в начале пути и много предстоит сделать. Тем не менее, мы ставим перед собой амбициозные задачи. Уже к концу 2017 года две площадки ТОСЭР в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре должны быть полностью заполнены резидентами. Затем мы приступим к созданию новых территорий опережающего развития в крае», - отметил Александр Галушка.
Речь идет о планах по созданию ТОСЭР в Николаевском районе. Соответствующую заявку власти края направили накануне в Минвостокразвития. Льготный режим предлагается распространить на территорию площадью в 23 тыс. га, объем заявленных частных инвестиций составит около 3,95 млрд. рублей. Планируется создание 2671 новых рабочих мест.
«Мы хотим развивать в районе рыбопереработку, судоремонт, а в перспективе еще и выращивание овощей в закрытом грунте. Такие инициативы от бизнеса уже есть. В северных районах всегда непросто с реализацией таких проектов, но мы уже видим интерес наших предпринимателей, видим что они оценили механизмы ТОСЭР и готовы работать в новом формате. Безусловно, создание специального льготного режима для бизнеса станет мощным стимулом для развития района», - подчеркнул Губернатор края.
Напомним, что сейчас поступило 33 заявки от компаний на заключение соглашений о ведении деятельности в ТОСЭР региона. Из них - 25 заявок в ТОСЭР "Хабаровск", 8 заявокв ТОСЭР "Комсомольск". Уже заключены соглашения с 14 резидентами, в стадии проработки соглашений 5 компаний, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края.
Автор фото: Валерий Спидлен
- В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина
- В Хабаровске для обмана автомобилистов на АЗС использовали хакерские технологии
- В Хабаровском крае в "Скифагро-ДВ" привезли первое поголовье свиней
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства
- Новый генеральный директор назначен на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
- Новый губернатор Хабаровского края намерен создать коалиционное правительство
- В Хабаровском крае объем закупок у малого бизнеса вырос почти в три раза
- Хабаровская генерация начала отопительный сезон в самом северном районе
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.