|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 13 Сентября, 22:06 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Александр Шохин выбирает в Хабаровске ключевые инвестпроекты ДФО
В Хабаровске проходит совместное расширенное заседание Координационного совета региональных отделений РСПП в ДФО и Комитета РСПП по цифровой экономике.
В ходе заседания под председательством президента РСПП Александр Шохин состоится обсуждение проекта Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в России». Кроме того, Координационный совет региональных отделений РСПП в ДФО первым из советов РСПП рассмотрит инициативу Минфина России о создании инструмента для стимулирования притока инвестиций – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Ожидается, что СЗПК обеспечит единый договор инвестора с Российской Федерацией и неизменность условий инвестирования при реализации несырьевых проектов на сумму от 3 млрд руб. Вынесение законопроекта о создании СЗПК на межведомственное обсуждение в правительство может состояться уже в сентябре этого года.
Как сообщил Председатель Координационного совета региональных отделений РСПП в Дальневосточном федеральном округе, вице-президент РСПП Герман Зверев, в ходе заседания в Хабаровске будет представлен первый реестр инвестиционных проектов, которые реализуются или планируются к реализации, включая информацию о месте размещения и намеченном объеме инвестиций.
Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Александр Шохин выбирает в Хабаровске ключевые инвестпроекты ДФО
- В Хабаровском крае объем экспортно-импортных операций увеличился на 400 тысяч тонн
- Жителям Хабаровского края представили электронную почту
- Международный аэропорт Хабаровск и японские инвесторы закрепили стратегическое сотрудничество
- В Хабаровском крае построят завод по производству топливных гранул
- Бизнесмены из Комсомольска-на-Амуре вложат в новый завод более 350 млн рублей
- С 1 сентября граждане 18 государств смогут приезжать в Хабаровск по электронным визам
- Альфа-Банк и Хабаровский военно-исторический музей отреставрировали "Катюшу"
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Самарские промышленники заинтересовались хабаровским бизнесом
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.