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Четверг| 13 Сентября, 22:06 |
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Жителям Хабаровского края представили электронную почту
Консультацию провел специалист Удостоверяющего центра Кадастровой палаты Александр Барсуков. Мы приводим ответы на самые актуальные вопросы, поступившие в ходе горячей линии.
Что такое электронная подпись?
Усиленная квалифицированная электронная подпись - аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный на всей территории страны. С помощью квалифицированного сертификата можно не только подписывать различные документы в электронном виде, но и получать государственные услуги Росреестра и других ведомств.
Зачем нужна электронная подпись, где ее можно применить?
Электронная подпись это удобно. Электронная подпись поможет получать государственные услуги и подписывать различные документы в электронном виде. Обладатели электронной подписи могут беспрепятственно получать онлайн следующие услуги Росреестра: поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) посредством официального портала Росреестра www.rosreestr.ru.
С помощью электронной подписи можно получить в электронном виде услуги других ведомств. Электронная подпись облегчит постановку на учет автомобиля, получение банковского кредита, запись ребенка с детский сад, подачу документов в вуз. Поможет оформить загранпаспорт или получить налоговый вычет.
Кроме того, электронная подпись это выгодно - при регистрации права собственности и получении сведений из ЕГРН в электронном виде государственная пошлина и плата сокращаются на 30-80%.
Где можно приобрести электронную подпись и что для этого необходимо?
Электронную подпись можно приобрести в специализированном удостоверяющем центре - Кадастровая палата Росреестра по Хабаровскому краю.
Чтобы получить сертификат электронной подписи, нужно сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра (uc.kadastr.ru), оплатить любым удобным способом. После этого заявителю нужно будет обратиться в офис Кадастровой палаты для удостоверения личности и подачи пакета документов. Готовый сертификат электронной подписи можно скачать на сайте Удостоверяющего центра либо забрать в офисе Кадастровой палаты.
Срок действия, стоимость электронной подписи?
Стоимость электронной подписи для физических лиц - 700 рублей. Срок действия сертификата составляет 15 календарных месяцев.
Специалисты Удостоверяющего центра Кадастровой палаты по Хабаровскому краю всегда готовы проконсультировать по вопросам оформления электронной подписи по телефону 8 (4212) 32-15-15, 8 (4212) 32-13-13 доб. 2308.
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