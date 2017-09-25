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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Октября, 22:09 |
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В Хабаровском крае впервые применен режим свободной таможенной зоны
Напомним, льгота по организации свободной таможенной зоны для резидентов особых правовых режимов на Дальнем Востоке. Это позволяет инвесторам применять процедуру свободной таможенной зоны для ввоза конструктивных материалов, в данном случае предназначенных для строительства свиноводческого комплекса на площадке «Ракитное».
Компания «СКИФАГРО-ДВ» реализует проект стоимостью более 2 млрд рублей. Он предполагает запуск полного производственного цикла, начиная от выращивания кормов и заканчивая реализацией свинины и субпродуктов. Строительство комплекса обеспечит создание около 100 новых рабочих мест.
Основные производственные объекты будут размещены на земельном участке площадью 134 га в Хабаровском районе.
Планируется, что к 2019 году комплекс сможет производить до 5,3 тыс. тонн свинины и более 650 тонн субпродуктов в год. В Хабаровском крае проект имеет статус приоритетного, что дает право на получение земельных участков без торгов, а также на льготы при расчете и уплате арендных платежей.
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