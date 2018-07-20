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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:34 |
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В Хабаровском крае ликвидированы две незаконные врезки в нефтепровод ВСТО
К месту обнаружения была доставлена специализированная техника ООО "Дальнефтепровод", бульдозеры, экскаватор, трал, несколько самосвалов. За два выходных дня обе незаконные врезки были ликвидированы. Во время работ по устранению подключений разлива нефти допущено не было, 12 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе "Дальнефтепровода",
На место незаконного подключения к ВСТО была вызвана следственно-оперативная группа отдела МВД России по Хабаровскому району. В течение трех дней будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Досье: "Дальнефтепровод" − одно из самых молодых предприятий в системе ОАО "АК "Транснефть". Компания является инвестором строительства второй очереди нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан" и ее эксплуатирующей организацией, компания. Образована в августе 2009 года. Сегодня под контролем ООО "Дальневосточные магистральные нефтепроводы" находятся 2047 км второй очереди "ВСТО", два районных нефтепроводных управления в городах Белогорск и Дальнереченск, восемь нефтеперекачивающих станций, три центрально-ремонтных службы, две базы производственного обслуживания.
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