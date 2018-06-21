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Понедельник| 09 Июля, 23:31 |
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В 2012 году объем золотодобычи в Хабаровском крае вырос почти на 30%
По оценкам эксперта, данный рост стал возможен, прежде всего, за счет горно-обогатительного комбината на новом Албазинском месторождении в районе им. Полины Осипенко, который был введен в эксплуатацию весной прошлого года. По итогам 3-го квартала 2012 г. ООО «Ресурсы Албазино» (инвестор – ОАО «Полиметалл») добыло на Албазинском ГОКе свыше 4 тонн золота, т.е. почти в 3,5 раза больше, чем за 2011 год.
- Сегодня это самый крупный ГОК по добыче золота в Хабаровском крае. Он позволяет перерабатывать 1,5 млн тонн руды в год, - отметил Николай Ищук. – На предприятии задействованы самые современные технологии и высококачественная техника – особенно обогатительное оборудование. Мы не рассчитывали, что развитие Албазинского комбината пойдет столь быстрыми темпами. Очевидно, что в следующем году Албазино выйдет на проектные мощности, т.е. около 5,5 тонн золота в год.
На втором месте с объемом добычи более 3,3 тонн в 2012 году оказалось ЗАО «Многовершинное», работающее в Николаевском районе.
С двукратным превышением нормы продолжается в крае добыча серебра. За 9 месяцев текущего года объем его добычи составил 112 тонн, что в 1,8 раза больше, чем в 2011 году. Около 97% серебра добывается на Хаканджинском ГОКе в Охотском районе.
Хабаровский край по-прежнему остается единственным регионом на Дальнем Востоке и в России, где ведется добыча олова. В данном направлении успешно работают ОАО «Оловянная рудная компания» в Солнечном районе и ООО «Правоурмийское» на одноименном месторождении в Верхнебуреинском районе. По итогам трех кварталов 2012 г. добыча олова составила 178 тонн, что в 1,4 раза выше уровня 9 месяцев прошлого года.
Объем добычи россыпной платины по итогам 3 квартала 2012 г. составил 3,3 тонны, что на 5% выше уровня 2011 года. Этот металл на территории края добывает только артель старателей «Амур» на месторождении Кондер в Аяно-Майском районе.
По словам Николая Ищука, рост добычи платины стал возможен благодаря увеличению объемов переработки горной массы на данном предприятии. Кроме этого с 2011 года артель старателей «Амур» проводит серьезную модернизацию оборудования. В текущем году введены в работу новые буровые станки, что позволило увеличить качество и скорость бурения при проведении геологоразведочных работ. Произведена замена отечественной транспортной и землеройной техники на импортную. В скором времени предприятие планирует внедрить автоматизированную систему управления производством. Все эти нововведения руководство артели презентовало в ходе третьей региональной горно-геологической конференции-выставки «МАЙНЕКС Дальний Восток 2012», прошедшей в конце октября в Хабаровске.
Всего в 2012 году на территории края работает 22 горнодобывающие компании (не считая добывающие подземные воды и общераспространенные полезные ископаемые). Из них 19 добывают золото и серебро, 1 – россыпную платину и 2 – олово и медь.
Контрольные показатели золотодобычи, определенные Постановлением Правительства края на следующий год, составляют 15,9 тонн, что на 900 кг выше планки 2012 года. Объемы для платины останутся без изменений, т.е. на уровне 3,5 тонн, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
- Сегодня минприроды проводит индивидуальные совещания с горнодобывающими предприятиями, оценивая достигнутые результаты и определяя задачи на 2013 год. Совещания продлятся до конца ноября. По их завершению требования к отрасли на следующий год будут уточнены, - отметил начальник управления недропользования краевого МПР.
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