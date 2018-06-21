Инвестиции в горнодобывающую отрасль Хабаровского края составят 8 млрд рублей

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 27 Июня, 03:12 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
26.06 |
Пассажирские поезда "Владивосток – Москва" пополнятся новыми плацкартными вагонами
26.06 |
Боевые корабли ТОФ готовятся сразу к двум событиям во Владивостоке
26.06 |
В Приморье в уникальном месте начали копать
26.06 |
Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
13 Ноября 2012, 15:55 | Регион сегодня

Инвестиции в горнодобывающую отрасль Хабаровского края составят 8 млрд рублей

Общая сумма инвестиций, которую направят на свое развитие горнодобывающие предприятия Хабаровского края до конца 2012 года, достигнет 8 млрд рублей. Об этом рассказал начальник управления недропользования министерства природных ресурсов края Николай Ищук.

В соответствии с задачей по наращиванию объемов золотодобычи, поставленной Правительством края, компании продолжают активно вкладывать собственные средства в освоение новых месторождений, модернизацию оборудования и геологоразведку.

Так, в 2012 году началось строительство ГОКа на месторождении Белая Гора в Николаевском районе (инвестор – ООО «Русдрагмет»). Проектная мощность переработки, как и на новом Албазинском горно-обогатительном комбинате, составит здесь около 1,5 млн. тонн руды в год, а годовой объем золотодобычи будет достигать 3 тонн. Вывести комбинат на проектную мощность планируется в 2014 году. 

Есть ряд перспективных объектов, на которых сегодня завершаются геологоразведочные работы. Прежде всего, речь идет о месторождениях Светлое в Охотском и Кутын в Тугуро-Чумиканском районах, которые осваивает ОАО «Полиметалл». Уже готово к отработке месторождение Дурмин в районе им. Лазо, в настоящее время здесь идет активный поиск инвестора.

Неплохие результаты, по словам Николая Ищука, получены в Ульчском районе на золоторудном месторождении Делькен. Объект оценен за счет федеральных средств, а в 2013-2014 году будет выставлен на аукцион.

Хорошие перспективы открываются перед оловянной отраслью. С приходом в 2009 году инвестора в лице московской инвестиционной группы «Русские фонды» началась модернизация производственных оловодобывающих мощностей в Солнечном и Верхнебуреинском районах. На сегодняшний день инвестор вложил в краевую экономику около 1 млрд. рублей.

- В частности, многое сделано в плане модернизации оборудования на Правоурмийском месторождении в Верхнебуреинском районе. В перспективе здесь планируется построить новый ГОК, который сможет выпускать до 2 тыс. тонн олова в концентрате в год. Начало строительства запланировано на 2014 год, но к этому времени предстоит решить ряд важных инфраструктурных вопросов, связанных с транспортной доступностью территории, - отметил Николай Ищук.

В крае активно продолжаются геологоразведочные работы. За прошлый год объем инвестиций в геологические изыскания для промышленных объектов составил около 2,2 млрд. рублей, в том числе 1,9 млрд. руб. – собственные средства недропользователей, 176 млн. рублей – средства федерального бюджета и 159 млн. руб. – иностранные инвестиции. 

- Сейчас в Нанайском районе продолжаются геологоразведочные работы на медь и золото на Малмыжском рудном поле. Работы ведет американская компания Amur Minerals. Объект весьма перспективный, и, по заключениям специалистов, здесь возможно открытие крупного месторождения меди. Объем запасов еще оценивается, - рассказал начальник управления недропользования краевого МПР.

Геологоразведку в крае осуществляют также 39 российских компаний, включая как узкоспециализированные геологоразведочные фирмы, так и разведочные подразделения горнодобывающих предприятий. Эффективность геологоразведки на протяжении последних пяти лет имеет положительный баланс. 

Одним из перспективных направлений работы министерства природных ресурсов Хабаровского края остается усиление освоения минеральных ресурсов, которые ранее осваивались слабо. Прежде всего, речь идет о крупных месторождениях железа, апатитов, марганца и титаномагнетитовых руд, требующих значительных инвестиций в геологоразведку и создание инфраструктурных объектов. По словам Николая Ищука, большая часть залежей расположена в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах, а значит, пока труднодоступна. Это проекты будущего, уверены в минприроды, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.

 

 

Теги: инвестиции  горнодобывающая отрасль 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика