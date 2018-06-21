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Инвестиции в горнодобывающую отрасль Хабаровского края составят 8 млрд рублей
В соответствии с задачей по наращиванию объемов золотодобычи, поставленной Правительством края, компании продолжают активно вкладывать собственные средства в освоение новых месторождений, модернизацию оборудования и геологоразведку.
Так, в 2012 году началось строительство ГОКа на месторождении Белая Гора в Николаевском районе (инвестор – ООО «Русдрагмет»). Проектная мощность переработки, как и на новом Албазинском горно-обогатительном комбинате, составит здесь около 1,5 млн. тонн руды в год, а годовой объем золотодобычи будет достигать 3 тонн. Вывести комбинат на проектную мощность планируется в 2014 году.
Есть ряд перспективных объектов, на которых сегодня завершаются геологоразведочные работы. Прежде всего, речь идет о месторождениях Светлое в Охотском и Кутын в Тугуро-Чумиканском районах, которые осваивает ОАО «Полиметалл». Уже готово к отработке месторождение Дурмин в районе им. Лазо, в настоящее время здесь идет активный поиск инвестора.
Неплохие результаты, по словам Николая Ищука, получены в Ульчском районе на золоторудном месторождении Делькен. Объект оценен за счет федеральных средств, а в 2013-2014 году будет выставлен на аукцион.
Хорошие перспективы открываются перед оловянной отраслью. С приходом в 2009 году инвестора в лице московской инвестиционной группы «Русские фонды» началась модернизация производственных оловодобывающих мощностей в Солнечном и Верхнебуреинском районах. На сегодняшний день инвестор вложил в краевую экономику около 1 млрд. рублей.
- В частности, многое сделано в плане модернизации оборудования на Правоурмийском месторождении в Верхнебуреинском районе. В перспективе здесь планируется построить новый ГОК, который сможет выпускать до 2 тыс. тонн олова в концентрате в год. Начало строительства запланировано на 2014 год, но к этому времени предстоит решить ряд важных инфраструктурных вопросов, связанных с транспортной доступностью территории, - отметил Николай Ищук.
В крае активно продолжаются геологоразведочные работы. За прошлый год объем инвестиций в геологические изыскания для промышленных объектов составил около 2,2 млрд. рублей, в том числе 1,9 млрд. руб. – собственные средства недропользователей, 176 млн. рублей – средства федерального бюджета и 159 млн. руб. – иностранные инвестиции.
- Сейчас в Нанайском районе продолжаются геологоразведочные работы на медь и золото на Малмыжском рудном поле. Работы ведет американская компания Amur Minerals. Объект весьма перспективный, и, по заключениям специалистов, здесь возможно открытие крупного месторождения меди. Объем запасов еще оценивается, - рассказал начальник управления недропользования краевого МПР.
Геологоразведку в крае осуществляют также 39 российских компаний, включая как узкоспециализированные геологоразведочные фирмы, так и разведочные подразделения горнодобывающих предприятий. Эффективность геологоразведки на протяжении последних пяти лет имеет положительный баланс.
Одним из перспективных направлений работы министерства природных ресурсов Хабаровского края остается усиление освоения минеральных ресурсов, которые ранее осваивались слабо. Прежде всего, речь идет о крупных месторождениях железа, апатитов, марганца и титаномагнетитовых руд, требующих значительных инвестиций в геологоразведку и создание инфраструктурных объектов. По словам Николая Ищука, большая часть залежей расположена в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах, а значит, пока труднодоступна. Это проекты будущего, уверены в минприроды, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
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