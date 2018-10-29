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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 13 Ноября, 17:03 |
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Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
Валовый региональный продукт с 2007 по 2017 год вырос на 7,4 процента, индекс промышленного производства - на 74 процента, грузооборот транспорта - в 2,5 раза.
Это обусловлено переходом региона на новую экономическую модель, основанную на создании преференциальных режимов развития. Речь о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и режимах Свободного порта, образовании в крае центров социально-экономического роста.
Безусловным драйвером нового индустриального развития края стал Комсомольск-на-Амуре, в котором расположены крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса восточной России и единственное в регионе сталеплавильное производство. Его по праву называют «городом президентского внимания», настолько внимательно глава государства следит за происходящими здесь переменами. К таковым относятся Комплексный план социально-экономического развития, Минпромторг России принял специальный ведомственный проект промышленной реновации комсомольской агломерации. Минтранс России включил в Национальный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» Комсомольскую городскую агломерацию с ежегодным предоставлением средств на дорожную деятельность по 500 млн рублей, начиная с 2019 года.
Ситуация в промышленной столице Дальнего Востока настолько важна для экономики всего края, что мы попросили и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края - и.о. министра промышленности и транспорта края Сергея ИВАШКИНА предметно прокомментировать перемены, происходящие в курируемых министерством отраслях.
- Сергей Иванович, продолжительное время крупнейшие предприятия Комсомольска-на-Амуре, по сути определяющие промышленную мощь региона, находились в стагнации. За счет чего удалось вдохнуть в них новую жизнь?
- У края не было другого выхода: регион промышленный. Но и время было тяжелейшее. В 90-х, после поездки в Комсомольск-на-Амуре, Егор ГАЙДАР вынес вердикт: оставить 30 тысяч населения для заготовки леса. В 1999 году, в первый приезд Путина в Комсомольск, у тогдашнего президента страны Ельцина был подготовлен проект Указа о переводе заводов Комсомольска-на-Амуре в непрофильные активы.
Но чтобы переломить ситуацию, нужно было создать команду, которой по силам эта, не побоюсь сказать, сверхзадача. Такая команда была создана, и именно тогда нам удалось и заводы отстоять, и получить заказ на строительство гражданского самолета Суперджет 100.
Затем началась эпопея с «Амурметаллом». Трижды завод был банкротом. Тем не менее, удалось не только выйти из кризиса, самое главное - сохранить единым комплексом завод, трудовой коллектив. Поэтому сегодня есть, о чем говорить и уверенно смотреть в будущее.
- И о чем же? Давайте начнем с самого главного - оборонки.
- Да, это непросто, но мы смогли! За 9 лет рост оборонно-промышленного производства увеличился в 10 раз! Предприятия обеспечены заказами на годы вперед. На Комсомольском авиационном заводе им. Гагарина выполняются контракты на поставку самолетов Су-35 и Су-35С, осуществляются работы по ремонту и модернизации самолетов Су-27. В ходе Международного форума «Армия 2018» подписан новый, уже третий по счету, контракт на поставку самолетов Су-35 за рубеж и контракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57.
Развивается гражданское производство. Комсомольский-на-Амуре филиал «Гражданские самолеты Сухого» выпустил 166 самолетов Суперджет 100, ведется работа над созданием новой версии авиалайнера на 75 мест. На Восточном экономическом форуме подписан контракт с Аэрофлотом на поставку 100 самолетов Суперджет 100.
В 2014 году удалось прекратить процедуру банкротства ПАО «Амурский судостроительный завод» и завести на него новые заказы. В 2017 годы сданы заказчику дизель-электрическая подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» и корвет «Совершенный». Корвет «Громкий» прибыл во Владивосток на достроечную базу, в октябре пополнит ряды ТОФ ВМФ России. Строятся еще два корвета проекта 20380: «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий», а также два судна снабжения и два грузопассажирских автомобильно-железнодорожных парома для линии «Ванино-Холмск». Судно снабжения «Иван Шеремет» также отправилось на достроечную базу во Владивосток. Это второе судно снабжения, построенное амурскими корабелами. Первое, «Иван Сидоренко», уже сдано заказчику, которым выступает ООО «Газпромфлот». На достроечной базе во Владивостоке будут произведены необходимые достроечные работы и проведены заводские и ходовые испытания.
23 августа 2018 года с Минобороны заключен новый контракт на строительство четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». На заводе начинается большая модернизация, во Владивостоке уже запущен в эксплуатацию достроечный модуль предприятия.
- Не менее значимым для города предприятием является «Амурметалл». Заводу удалось встать на ноги?
- Главное, что ему вообще удалось подняться. Это большая победа властей всех уровней, а особенно правительства края, которое держало ситуацию на контроле. В результате, в 2017 году единым имущественным комплексом завод «Амурметалл» был реализован стратегическому инвестору - ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК». Новый собственник полностью погасил задолженность перед работниками «Амурметалла», составлявшую 94 млн рублей. В том же, 2017, году правительство края согласовало с ОАО «Российские железные дороги» снижение железнодорожных тарифов на перевозку лома черных металлов на 26,4 %.
Благодаря принятым мерам при поддержке президента и правительства России металлурги «Амурстали» выходят в 2019 году на выплавку миллиона тонн стали. Объем инвестиций достиг 3 млрд рублей. В Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития мероприятия по развитию металлургического производства г. Комсомольска-на-Амуре включены отдельным блоком.
- Много говорится о локализации крупных производств путем размещения малого бизнеса на площадках ТОР «Комсомольск». Это уже работает?
- На восьми площадках ТОР «Комсомольск» уже запущены новые производства твердосплавного инструмента, кабельных систем и сетей воздушных судов («СКИФ-М», «Промтех-на- Амуре», «ПАКС-Восток»). И это только начало. 23 резидента заявлены со своими инвестиционными проектами. А бизнес, как известно, вкладывает капитал, доверяя.
- Комсомольск-на-Амуре географически расположен довольно далеко, и добраться до него до последнего времени было не таким уж простым делом. Что изменилось?
- Начнем с автомобильного сообщения. В прошлом году завершено строительство автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре. Постановлением Правительства РФ от 26.06.2018 г. № 726 магистраль включена в реестр федеральных дорог. В настоящее время ей присвоено наименование А-376, принята дорожная карта по передаче дороги в федеральную собственность. Вопрос перешел в практическую плоскость, и мы настойчиво работаем над тем, чтобы дорога получила федеральные объемы поддержки в 2019 году.
Обеспечено также авиационное сообщение Комсомольска-на-Амуре с Хабаровском, с Николаевском-на-Амуре, селами Чумикан и Херпучи. С прекращением речных перевозок будем летать в Богородское. Все авиарейсы субсидируются из краевого бюджета. Проводится работа по модернизации аэропорта Хурба и привлечения авиаперевозчика на магистральные маршруты до Москвы и Новосибирска.
Самые большие изменения затрагивают железнодорожный транспорт. Ежегодно ОАО «РЖД» инвестирует в экономику края до десяти миллиардов рублей, причем с нарастающей динамикой. Реализованы важные инвестиционные проекты: построен новый Кузнецовский тоннель, продолжаются работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, станций, разъездов. Ведется строительство вторых путей и двухпутных вставок на перегонах. По сравнению с 2008 годом, на полигоне от Комсомольска-на-Амуре до станции Токи увеличена пропускная способность и количество перевозимых грузов в четыре раза (с 8 до 34 млн тонн), а значит, и поступления в бюджеты всех уровней.
Планируется электрификация участка Волочаевка-II - Комсомольск-на- Амуре - Ванино, строительство второго моста через р. Амур в районе Комсомольска-на-Амуре и второго Кузнецовского тоннеля. Это позволит увеличить грузооборот в адрес морских терминалов Ванино, Советская Гавань к 2025 году до 100 млн тонн, а в будущем - свыше 100 млн тонн в год.
Проработан вопрос организации скоростной железнодорожной магистрали Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.
В прошлом году, по договору социально-экономического развития города, ОАО «РЖД» вложило в социальные объекты более 900 млн рублей. В частности, поступили 10 новых вагонов, которые введены в состав поезда Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, до конца 2018 года планируется поступление еще 16 вагонов, и вплоть до 2020 года весь подвижной состав будет обновлен.
- Означает ли, что все сделано и можно почивать на лаврах?
- Ни на минуту. В жизни-то такого не бывает, а в организации производства, при ответственности за людей, предприятия, - круглосуточный ритм работы. Из основных направлений: это развитие металлургического кластера в регионе, выполнение ведомственного приоритетного проекта Минпромторга России «Развитие промышленности г. Комсомольска-на- Амуре», развитие транспортного комплекса Комсомольской агломерации и реализация Долгосрочного плана социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре.
Олег КУЛЬГИН
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