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Вторник| 13 Ноября, 13:47 |
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Фургал пообещал ввести в Комсомольске-на-Амуре "прямое правление"
Дело в том, что истекли полномочия прежнего мэра Андрея Климова, которого заставил написать заявление об отставке еще Вячеслав Шпорт. Заявление было написано в середине сентября, городские депутаты приняли отставку главы города.
После этого в Комсомольске разразился паралич власти. Прошедшие снегопады привели к коллапсу в дорожном движении, так как дороги практически перестали чиститься. На грани закрытия находится главный городской хлебокомбинат, потому что его, по словам С. Фургала, своевременно не поддержали заказами и преференциями. Город лишился трамвайного движения, так как этот не простой вопрос власти города и края просто не захотели оперативно решать.
Вся эта ситуация привела к росту социального напряжения в Комсомольске-на-Амуре.
На пресс-конференции Сергей Фургал заявил, что «у него болит душа за этот город, и он в спешном порядке ищет кандидатуру на пост мэра». А до выборов намерен вместе с городской думой и мэрией решить вопрос о введении прямого губернаторского правления в Комсомольске.
Олег КУЛЬГИН.
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