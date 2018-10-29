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13 Ноября 2018, 09:38 | Регион сегодня |

Хабаровские депутаты намерены принять пакет законов, ограничивающий полномочия губернатора

Предлагается внести изменения в Устав Хабаровского края, в законы "О Правительстве Хабаровского края" и "О Законодательной Думе Хабаровского края"

После внесения этих поправок дума будет иметь право согласовывать кандидатов на отдельные должности в правительстве региона.

Соответствующие законопроекты были рассмотрены в первом чтении на внеочередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

С законодательной инициативой выступила группа депутатов краевого парламента. Как отметила, представляя законопроекты, председатель комитета Татьяна МОВЧАН, федеральным законодательством установлено, что законодательный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе принимать участие в формировании высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ, в утверждении или согласовании назначения на должность отдельных должностных лиц высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ, а также вправе выразить недоверие руководителям органов исполнительной власти, в назначении на должность которых законодательный орган принимал участие.

В связи с чем в Уставе Хабаровского края предлагается предусмотреть форму участия Законодательной Думы края в формировании правительства края, а именно – согласование назначения кандидатов на должности вице-губернатора, первых заместителей и заместителей председателя Правительства края. Назначение же министров остаётся исключительной прерогативой Губернатора.

Как прокомментировал журналистам председатель краевого парламента Сергей ЛУГОВСКОЙ, норма существовала в Уставе края с 2001 по 2013 год, но постепенно изменялось количество согласовываемых должностей. Проведённый анализ практики других субъектов РФ показал, что более чем в 50 регионах такая норма сохранена, в том числе и в большинстве субъектов Дальневосточного федерального округа, за исключением Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области и Хабаровского края. 

«Этот вопрос поднимался и перед предыдущим губернатором, и перед нынешним. Хочу отметить, что данную тему с Сергеем Ивановичем Фургалом мы обсуждали на встрече, которая состоялась у депутатов и избранного губернатора в первые дни после оглашения итогов выборов. Тогда губернатор говорил о желании сформировать «правительство профессионалов», мы тоже придерживаемся позиции, что на ключевых должностях должны работать грамотные специалисты. Хочу подчеркнуть, что законопроектом мы не ограничиваем права губернатора. Мы уважаем выбор жителей края и выбор губернатора, который уже, по сути, сформировал правительство региона, поэтому нормы будут распространяться на дальнейшие назначения. Кроме того, в случае, если Дума три раза не согласовывает кандидата, у губернатора остается право утвердить кандидатуру самостоятельно», – подчеркнул Сергей Луговской.

Также законопроектами предлагается установить право Думы выражать недоверие членам правительства, в назначении на должности которых она принимала участие. Основанием для выражения недоверия предлагается считать неоднократное принятие ими незаконных решений либо совершение незаконных действий (бездействия), установленные соответствующим судом.

Исполняющий обязанности министра юстиции края – полномочного представителя Губернатора края в Законодательной Думе Хабаровского края Станислав Заливин подчеркнул, что глава региона не поддерживает эти законопроекты, так как ни политических, ни экономических оснований для их принятия нет.

«Мне кажется, что у нас также нет оснований не принимать такие законы. Ограничивать права губернатора никто не собирается, мы давно говорили о необходимости системы сдержек и противовесов. Законы надо принимать, они будут работать на будущее», - отметил заместитель председателя комитета Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Виктор ПОСТНИКОВ.

Члены комитета единогласно проголосовали «за» решение рекомендовать Законодательной Думе Хабаровского края принять в первом чтении законопроекты, вносящие указанные корректировки в краевое законодательство. Вопросы, рассмотренные на заседании комитета, планируется рассмотреть на внеочередном заседании Думы 15 ноября, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Губернатор Сергей ФУРГАЛ критически отнесся к инициативе Закдумы. Он направил  в выборный орган отрицательный отзыв на этот законопроект. На пресс-конференции, прошедшей накануне в Хабаровске губернатор заявил:

- Сегодня я дал на их законопроект отрицательное заключение. Вы только вдумайтесь, как коллективный орган может кого-то утверждать или назначать. По каким критериям депутаты хотят определять, кого на какой пост назначить. По принципу «нравится – не нравится»? 

Сергей Фургал напомнил депутатам Законодательной думы, что его «избирал народ, жители Хабаровского края».

- Я не понимаю, зачем понадобилось сейчас вносить такой законопроект. Правительство региона практически сформировано. Осталось два-три назначения. И в любом случае это буду решать я сам, - подчеркнул губернатор.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: депутаты  Фургал  закон  выборы 


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