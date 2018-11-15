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Дума Комсомольска-на-Амуре вернула Андрея Климова в кресло градоначальника
Депутаты представительного органа власти проголосовали большинством голосов – 19 «за», 2 «против», за отмену своих решений о досрочном прекращении полномочий главы города и выборах исполняющего обязанности главы города.
Таким образом, Андрей Климов продолжит работать главой Комсомольска-на-Амуре до истечения его законных полномочий в сентябре 2019 года.
Напомним, 25 сентября он написал заявление о добровольной отставке, которую приняла дума. С 13 декабря в городе должны были назначить врио. Однако 10 декабря АндрейКлимов написал новое заявление в думу, в котором проинформировал местных парламентариев о том, что отзывает своё заявление о досрочном сложении своих полномочий, написанное 25 сентября этого года.
Андрей Климов объяснил депутатам, что заявление об отставке было подано под давлением обстоятельств, не зависящих от него, в дни второго тура выборов губернатора края. «Я не собирался возвращаться к этому решению, даже несмотря на поступившие слова поддержки со стороны многих горожан, общественных организаций, депутатов городской Думы. Однако ситуация, складывающаяся в городе, заставила его изменить свою позицию», - заявил он.
Дело в том, что устав города гласит, что высшее должностное лицо Комсомольска совмещает и должность главы города, и должность главы администрации. В случае если высшее должностное лицо досрочно прекращает свои полномочия, то, в соответствии с уставом, две эти должности разделяются. Временно исполнять обязанности главы города должен один из депутатов городской Думы, а должность временно исполняющего обязанности главы администрации должен занять один из заместителей прежнего главы города.
Причём на заседании Думы, которое прошло в октябре этого года, депутаты внесли поправку в устав о том, что именно они будут избирать из замов главы города временно исполняющего обязанности главы администрации Комсомольска.
В соответствии с действующим российским законодательством, все вносимые поправки в устав муниципального образования должны быть зарегистрированы в Министерстве юстиции страны. Только после этого они вступают в силу. Однако в начале недели в администрацию города пришло официальное уведомление из минюста, в котором говорится о том, что этот орган отказывается регистрировать указанную поправку по причине того, что она не соответствует действующим законам страны. В результате возникла угроза паралича городской власти.
«Чтобы избежать такой ситуации, я и принял решение о возвращении на должность», - заявил Андрей Климов. Депутаты поддержали его в этом решении.
Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".
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