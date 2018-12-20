|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 14 Февраля, 18:10 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровск снова попробует попасть в Книгу Рекордов России по приготовлению ухи
В этом году она пройдет 8 и 9 июня. Как и прежде, главным событием станет приготовление амурской ухи. Организаторы намерены побить рекорд 2017 года и приготовить более 20 тысяч порций. Для фиксации достижения в Хабаровск приглашен главный редактор книги рекордов России Алексей Свистуно, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В 2019 г. принято решение объединить выставку-ярмарку и фестиваль мороженого. Приготовление ухи состоится 8 июня, а 9 на набережной, как и в августе прошлого года, появится город Мороженск.
- Организация крупного гастрономического фестиваля с посещаемостью более 200 тысяч человек – большой труд. Поэтому подготовку мы начинаем за полгода. Объединение выставки и фестиваля мороженного придаст масштабность и привлечет еще больше туристов. В прошлом году фестиваль мороженного мы провели в конце лета. Июнь все-таки более подходящий месяц для такого праздника, в то время как август – традиционное время отпусков, – отмечает председатель комитета Николай Крецу.
В выставке-ярмарке примут участие производители продуктов питания и рестораторы из Хабаровского края и других регионов страны, которые предложат хорошие скидки. Впервые на территории набережной появится зона "Кусун", где будут представлены уникальные продукты Хабаровского края и Дальнего Востока. Под такой маркой уже реализуют холодный чай и 6 видов мясных продуктов. В дальнейшем линейка будет расширена, в списке появятся молочные продукты и вода. Бренд поддерживают производители Хабаровского края, Приморья, Сахалинской области и Якутии.
Отдельная зона предусмотрена под "Дом переговоров", где руководство правительства края, депутаты и приглашенные эксперты обсудят актуальные проблемы пищевой и перерабатывающей промышленности. Впервые в рамках деловой программы организуют студенческую зону, где успешные молодые предприниматели края расскажут свои истории успеха и поделятся опытом в продвижении стартапов.
Напомним, что впервые выставка-ярмарка "Наш выбор 27" прошла в 24 июня 2017 года. Тогда Хабаровск установил рекорд России в номинации "Самое массовое угощение ухой". В прошлом году выставка-ярмарка попала в ТОП-200 лучших событийных проектов страны и получила статус "Национальное событие 2019".
- В Хабаровском крае принят проект завода по производству сжиженного природного газа
- Вдоль Амура гастарбайтер ходит хмуро
- Хабаровск снова попробует попасть в Книгу Рекордов России по приготовлению ухи
- В Хабаровском крае "Полиметалл" приступил к реализации проекта АГМК-2
- В Хабаровске резидент ТОСЭР начал выпуск изоляции для морских судов
- Режим ТОСЭР появился в Охотском районе Хабаровского края
- Юрий Трутнев: Мы продолжим развивать программу субсидирования авиаперевозок для дальневосточников
- Фургал: Коммерческие интересы предприятий не должны быть превыше здоровья людей
- В Хабаровске безработные могут получить от 144 до 192 тыс. рублей на собственное дело
- Внутренний и въездной туризм в Хабаровском крае планирует развивать туроператор TUI
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.