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Китайский инвестор хочет вложить $1 млрд в целлюлозный комбинат в Хабаровском крае
Китайский инвестор планирует вложить более 1 млрд долларов в целлюлозный комбинат с проектной мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год. Комбинат будет производить несколько видов целлюлозы – для различных видов бумаги и картона. Предполагается, что продукция будет поставляться в Китай.
Сейчас в Хабаровском крае перерабатывается около 40% всей добываемой древесины, а в Амурске успешно работает Дальневосточный центр лесопереработки, принадлежащий компании RFP Group – инвестору ТОР «Комсомольск». Именно с RFP Group и планирует реализовать свой проект China Paper Corporation.
По словам Юрия Трутнева, власти заинтересованы в создании производства по переработке леса на Дальнем Востоке. В связи с этим, как отметил вице-премьер, планируется пересмотреть вопрос повышения экспортных пошлин на круглый лес и внести это предложение в Правительство России.
«Мы будем прорабатывать вопрос повышения экспортных пошлин на круглый лес, которые сейчас, из-за изменения курсовой разницы, по факту перестали быть заградительными», – сказал Юрий Трутнев.
Он уточнил, что прорабатываются и другие механизмы создания условий для инвесторов с проектами в сфере переработки леса.
В свою очередь губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт добавил, что в ближайшее время регион должна посетить группа специалистов от China Paper Corporation, которые изучат возможности реализации проекта ЦБК при нынешних экономических условиях, а также оценят структуру леса.
Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков заявил, что этот проект может стать «основным в лесопромышленном комплексе Дальнего Востока».
«Мы давно говорим о возрождении целлюлозно-бумажной отрасли на Дальнем Востоке. Сегодня есть естественные предпосылки для того, чтобы этот проект развивался, - сказал он. - Переговоры мы начали в октябре прошлого года, и уже в марте компания заявила о том, что готова инвестировать в этот проект, сейчас изучаются технические детали. На мой взгляд, это яркий пример привлечения инвестиций».
Замминистра отметил, что в ближайшее время по данному проекту будет составлен график, а до конца года будет принято инвестиционное решение и начнется практическая реализация проекта.
Досье "Золотого Рога": Компания China Paper Corporation основана в 1988 году и входит вхолдинг Chengtong, специализирующейся на производстве бумаги. В структуру компании входит шесть предприятий. Основной продукцией является целлюлоза, упаковочная, канцелярская и специальная бумага. Совокупная производительность всех видов бумаги компании превышает 2,8 млн тонн в год. RFP Group объединяет лесопромышленные АО "Дальлеспром" и АО "Флора" (крупнейшее предприятия лесной отрасли Хабаровского края), ОАО "Амурское пароходство" (крупнейшее в регионе предприятие по речным перевозкам), ООО "Торговый дом РФП" (крупный экспортер лесоматериалов в Азиатско-Тихоокеанский регион). Холдинг обеспечивает около 10% всего российского лесного экспорта в Китай и около 15% - в Японию. В марте 2013 года Российско-китайский инвестиционный фонд приобрел 42% акций RFP.
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