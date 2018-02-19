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14 Марта 2018, 12:13 | Регион сегодня

В Хабаровске за 12 миллиардов рублей построят новый микрорайон

Новому городскому району, вплотную примыкающему к недавно построенному микрорайону Ореховая сопка, дали имя "Березки"

Новому городскому району, вплотную примыкающему к недавно построенному микрорайону Ореховая сопка, дали имя «Березки»

В строительство нового микрорайона в Хабаровске будет инвестировано 12 млрд рублей. Это деньги городского бюджета и частных инвесторов, заявил первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда.

Первый дом в новом жилом комплексе «Березки» уже построен, а всего планируется за 5-7 лет возвести 17 кирпичных девятиэтажек на 2800 квартир. Только в строительство жилья и производство инженерных сетей будет вложено около 9 миллиардов рублей. На сегодняшний день один дом практически готов и 279 квартир ждут своих новоселов уже в ближайшее время. Часть из них получат жилплощадь по программе «Жилье для российской семьи».

В жилом комплексе «Березки» появятся магазины, детский сад на 190 мест, многоуровневая автостоянка. В ближайшее время на улице Совхозной будут оборудованы две остановки с посадочными площадками. Здесь построят пешеходный переход, а на улице Листопадной заменят асфальтовое покрытие до самого овощесовхоза.

Украшением нового городка станет физкультурно-оздоровительный комплекс, который возводится в рамках программы «Газпром – детям», начатой по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В нем будет 25-метровый плавательный бассейн, помещения для аэробики, фитнеса, тренажерные залы для кардио- и силовых нагрузок. Здесь одновременно смогут заниматься свыше 200 человек. Ввести спортивный объект планируется в этом году.

«Березки - это большой район, здесь неосвоенной земли на 250 гектаров. Объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей. Застройщики здесь разные, жилье тоже будет различного типа. В перспективе будут построены несколько школ и детских садов, а также поликлиника», - рассказал Валерий Лебеда.

 

Олег Кульгин.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: микрорайон  Березки  Хабаровск 


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