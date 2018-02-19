|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 15 Марта, 07:55 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровске за 12 миллиардов рублей построят новый микрорайон
Новому городскому району, вплотную примыкающему к недавно построенному микрорайону Ореховая сопка, дали имя «Березки»
В строительство нового микрорайона в Хабаровске будет инвестировано 12 млрд рублей. Это деньги городского бюджета и частных инвесторов, заявил первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда.
Первый дом в новом жилом комплексе «Березки» уже построен, а всего планируется за 5-7 лет возвести 17 кирпичных девятиэтажек на 2800 квартир. Только в строительство жилья и производство инженерных сетей будет вложено около 9 миллиардов рублей. На сегодняшний день один дом практически готов и 279 квартир ждут своих новоселов уже в ближайшее время. Часть из них получат жилплощадь по программе «Жилье для российской семьи».
В жилом комплексе «Березки» появятся магазины, детский сад на 190 мест, многоуровневая автостоянка. В ближайшее время на улице Совхозной будут оборудованы две остановки с посадочными площадками. Здесь построят пешеходный переход, а на улице Листопадной заменят асфальтовое покрытие до самого овощесовхоза.
Украшением нового городка станет физкультурно-оздоровительный комплекс, который возводится в рамках программы «Газпром – детям», начатой по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В нем будет 25-метровый плавательный бассейн, помещения для аэробики, фитнеса, тренажерные залы для кардио- и силовых нагрузок. Здесь одновременно смогут заниматься свыше 200 человек. Ввести спортивный объект планируется в этом году.
«Березки - это большой район, здесь неосвоенной земли на 250 гектаров. Объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей. Застройщики здесь разные, жилье тоже будет различного типа. В перспективе будут построены несколько школ и детских садов, а также поликлиника», - рассказал Валерий Лебеда.
Олег Кульгин.
- Население Хабаровска увеличилось на 1400 человек
- В Хабаровске за 12 миллиардов рублей построят новый микрорайон
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- Жители Большого Уссурийского острова уже выбрали президента
- В "Хабаровской генерации" началась ремонтная кампания
- Билялетдинов не сумел переломить негативные тенденции в "СКА-Хабаровск"
- Объем импорта цветочной продукции в Хабаровск вырос в 96 раз
- Резидент ТОР "Хабаровск" построит завод по производству полимеров
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" переработал 250 тонн старых покрышек
- Военные потеряли гаубицу в пригороде Хабаровска
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.