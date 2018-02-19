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Четверг| 15 Марта, 07:54 |
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Население Хабаровска увеличилось на 1400 человек
Население дальневосточной столицы за 2017 год увеличилось на 1400 человек и составляет на сегодняшний день 617 700 человек. Об этом заявил начальник управления экономического развития администрации краевого центра Александр Анисимов.
«Это очень важно, так как демографические показатели являются точным индикатором состояния общества, - отметил Александр Анисимов. - Положительная динамика демографических процессов в городе Хабаровске, а мы отмечаем ее на протяжении последних 10 лет, по нашему мнению, связана с двумя факторами. Первое – это целенаправленная политика государства на укрепление семейных ценностей. В этой линейке и материнский капитал, и жилищная поддержка молодым семьям и многое-многое другое. Второй фактор – это, конечно же, состояние экономики города».
По его словам, основные макроэкономические показатели Хабаровска по итогам 2017 года – в плюсе. На 3,6% вырос оборот организаций и составил 458 миллиардов рублей. На ряде промышленных предприятий идёт техническое перевооружение, осваиваются новые виды продукции. Производственная программа на 2018 год и среднесрочную перспективу предполагает количественный и качественный рост. На 8,4% выросли объемы производства машин и оборудования.
На 6% увеличились инвестиционные вложения – они достигли 71,6 млрд рублей. Для застройщиков большое значение имело то, что в 2,5 раза сокращены сроки получения разрешений на строительство. В городе сокращено количество административных процедур при выдаче разрешения на строительство. На торги выставляются земельные участки, уже поставленные на кадастровый учет.
Тем не менее, резервы есть. Мэр Хабаровска Александр Соколов считает, что недостаточно работают меры, которые появились у Хабаровска как у территории опережающего развития, нужны гарантии для инвесторов. Что касается сферы вложения инвестиций, то здесь градоначальник отметил, что необходимо из сферы потребления переходить в промышленное производство.
«Инвесторы должны серьёзно задуматься над тем, что на одной торговле экономику не «вывезешь». Надо основное внимание уделять промышленному сектору, который позволит и развиваться территории, и даст новые рабочие места хабаровчанам», - сказал Александр Соколов.
Олег Кульгин.
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