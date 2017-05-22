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Хабаровский край представит в Харбине приоритетный проект строительства ГОК "Нони"
Делегация Хабаровского края примет участие в Четвертом Российско-Китайском ЭКСПО. В составе бизнес-миссии 39 человек. Среди них – представители крупных предприятий, научно-исследовательских организаций, правительства Хабаровского края.
Как отметил заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества края Максим Тарасов, участие в ЭКСПО является хорошей возможностью для развития проектов двустороннего сотрудничества и установления новых контактов для бизнеса двух стран.
«В рамках делового форума будут работать имиджевый и коммерческий стенды, на которых Хабаровский край представит несколько приоритетных проектов. Прежде всего, это строительство горно-обогатительного комплекса «Нони» по разведке и добыче золота и серебра. Также китайских инвесторов могут заинтересовать проекты по созданию деревообрабатывающих предприятий, портовой инфраструктуры, объекты долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре», - сообщил Максим Тарасов.
Во время Четвертого Российско – Китайского ЭКСПО состоится работа дискуссионных и переговорных площадок. Так, 15 июня представители сельскохозяйственных предприятий региона станут участниками масштабного Агрофорума. Компании, работающие в сфере туризма, выступят на мероприятии по развитию приграничного и межрегионального сотрудничества. На отдельной сессии в рамках Дня российских регионов состоится презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала края. Завершится работа площадок 19 июня.
Напомним, что ЭКСПО является международной платформой для презентации промышленного потенциала обеих стран. Мероприятие проходит поочередно в России и КНР. В прошлом году Третье Российско-Китайское ЭКСПО состоялось в Екатеринбурге. Выставку посетило около 50 тысяч человек. Было представлено более 250 российских и китайских предприятий, по итогам подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 54 млрд. рублей.
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