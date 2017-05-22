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14 Июня 2017, 15:59 | Регион сегодня

Горнолыжный комплекс "Холдоми" в ТОР "Комсомольск" планирует принимать до 240 тыс. гостей

Горнолыжный комплекс "Холдоми", расположенный вблизи Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, будет модернизирован и расширен

Здесь появится современный подъемник австрийской фирмы Doppelmayr гондольного типа с подогревом сидений с пропускной способностью две тысячи человек в час, система оснежения, водно-оздоровительный комплекс, медпункт, гостиница повышенной комфортности, а также свадебный комплекс.

"Наши планы – увеличение потока в четыре раза. Сейчас у нас 60 тысяч посетителей в год, мы планируем довести количество посетителей в трехлетней перспективе до 240 тысяч", - рассказал Виталий Бурлаков, генеральный директор ГЛК «Холдоми».

Инвестор готов вложить в развитие комплекса 842 млн. Новый подъемник и систему оснежения планируют запустить до конца 2017 года.

По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, КРДВ в настоящее время разрабатывает план-график по строительству объектов инфраструктуры на площадке «Холдоми».

Реализацию инвестиционных проектов будут вести компании «ГЛК «Холдоми» и «Экстрим-сервис». Инвесторы получили статус резидента ТОР «Комсомольск», подписав 8 июня 2017 года соответствующие соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Инвестор «ГЛК «Холдоми» в рамках проекта резидент возведет современную гостиницу повышенной комфортности на 20 номером на вершине горы. Объем инвестиций в проект составит 193,9 млн рублей. Целью проекта является ускоренное развитие ГЛК «Холдоми» в качестве круглогодичного спортивно-туристического и горнолыжного комплекса.

Компания «Экстрим-сервис» реализует инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений 208,7 млн рублей. Инвестор построит водно-оздоровительный комплекс общей площадью 1 500 кв метров; пункт обогрева с кафе, который будет расположен на верхней станции кресельной канатной дороги, и свадебный городок, включающий в себя банкетный зал на 120 человек, кухню и несколько гостиничных номеров для размещения посетителей.

ТОР «Комсомольск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации №628 от 25 июня 2015 года. ТОР «Комсомольск» включает такие площадки, как: «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш» и «Холдоми».

В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 27 заявок для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 91 млрд рублей с перспективой создать более 4 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР «Комсомольск» являются 14 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций около 11 млрд рублей и перспективой создать более 2 тысяч рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Комсомольск  холдоми  ТОР 


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