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В Хабаровске товаропроизводители соберутся на выставку-ярмарку "Наш выбор 27"
Масштабное мероприятие с участием местных товаропроизводителей состоится на главной набережной Хабаровска в эти выходные. Об особенностях проведения и изменениях в программе выставки рассказал сегодня на встрече с журналистами заместитель Председателя Правительства края - министр сельского хозяйства Александр Шкурин.
По его словам, сейчас при организации мероприятия затраты как краевого бюджета, так и предпринимателей сведены к минимуму. При этом обеспечен равный, открытый доступ на выставку всем желающим. Это дало свои результаты: число участников, готовых выставить на продажу свою продукцию, значительно выросло. Если в прошлом году в ярмарке приняли участие 175 предприятий, то сегодня их уже более 200. Среди них 154 производителя, 31 ресторатор, а также 37 крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Основная задача выставки «Наш выбор 27» - познакомить потребителя с компаниями, выпускающими продовольствую продукцию и товары народного потребления, дать возможность жителям оценить качество товара, чтобы в дальнейшем всегда делать выбор в пользу местного производителя, - сказал Александр Шкурин.
Он напомнил, что в этом году внесены изменения в программу выставки-ярмарки. В частности, решено отказаться от массового приготовления ухи. Это связано с соблюдением обязательных санитарных норм при массовом потреблении пищи на открытом воздухе.
- Существуют жесткие требования Роспотребнадзора: категорически запрещается изготовление первых и вторых блюд на открытом огне, с использованием привозной воды и отсутствием водоотведения. Допускаются полуфабрикаты либо изделия с высокой степенью готовности. Министерство сельского хозяйства полностью несет ответственность за проведение мероприятия. Для нас самое главное – безопасность населения, - добавил глава минсельхоза края.
Отдельно для всех желающих будет работать ресторанный дворик. Гости смогут попробовать продукцию местных компаний - пироги, манты, домашние колбаски, фруктовые коктейли и много другое. К каждой позиции также предъявляются высокие требования соблюдения СанПиНов.
Кроме того, подтверждена отмена еще одного события – прилет волшебника на вертолете с бесплатным мороженым. Компания, которая выступает организатором, отказалась обеспечить дополнительную охрану площадки, куда должен был приземлиться вертолет.
- На набережной в эти два дня буде очень много людей. Нам необходимо быть на сто процентов уверенными, что обеспечена безопасность наших жителей и гостей города», - сказал Александр Шкурин.
Он также добавил, что при этом многие производители мороженого проведут на ярмарке специальные промоакции – планируется розыгрыши нескольких ящиков сладкого лакомства.
Также для гостей подготовлена насыщенная культурная программа. Помимо выступлений творческих коллективов, посетители смогут принять участие в розыгрыше. В числе призов сертификаты на ужин в ресторане, продуктовые корзины, наборы сладостей и мороженного, год бесплатного интернета и многое другое. Товаропроизводители готовы предложить скидки на свою продукцию от 10 до 50 процентов.
Напомним, выставка-ярмарка «Наш выбор 27» становится уже традиционным мероприятием для Хабаровска и проходит уже третий год подряд. В прошлый раз ярмарку посетили более 200 тысяч человек. Производителям края удалось реализовать порядка 250 тонн продукции.
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