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В Хабаровском крае установлен исторический максимум по добыче олова
"Хабаровский край - единственный регион в России, который восстанавливает отечественную добычу олова. Отрадно видеть, как наша оловодобывающая отрасль возрождается и крепнет, это убедительный результат умелого управления активами менеджмента "Русолова" и в целом, верности вектора экономической политики Правительства Хабаровского края", - отметил первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.
Всего по итогам 2017 года компания планирует произвести почти 1 000 тонн олова, что на 60% выше объёма выпуска прошлого года, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Хабаровского края.
"Существенный рост выпуска олова стал результатом последовательных инвестиций "Русолово" в восстановление, обновление и развитие производственных мощностей. Важную роль сыграл и положительный эффект нулевой ставки НДПИ, увеличивший инвестиционную привлекательность наших активов", - подчеркнул генеральный директор ПАО "Русолово" Евгений Колесов.
Он также добавил, что в 2015 году компания завершила модернизацию обогатительной фабрики на Правоурмийском месторождении, а в 2016 г. после восстановления ввела в эксплуатацию Солнечную обогатительную фабрику в Хабаровском крае. Одновременно ПАО «Русолово» вело восстановление и модернизацию транспортной схемы рудника "Молодёжный" на месторождении "Фестивальное", и в августе 2017 г. запустило в работу новый транспортный уклон протяжённостью 780 м на руднике "Молодёжный", завершив тем самым проект реновации основных производственных объектов ОАО "Оловянная рудная компания".
Напомним, ПАО "Русолово" создано на базе ОАО "Оловянная рудная компания" и ООО "Правоурмийское" и владеет лицензиями на разработку "Фестивального", "Перевального" и "Правоурмийского" месторождений на территории Хабаровского края. Компания входит в состав полиметаллического холдинга "Селигдар".
ПАО "Селигдар" создано в 2008 году на базе активов одноимённой артели старателей. По объёмам добычи золота занимает 11-е место среди крупнейших золотодобывающих компаний России по итогам 2016 г. Холдинг включает в себя 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае. Имеет лицензии на разработку и изучение 28 россыпных и золоторудных месторождений, на 13 из которых уже ведётся добыча, а также на разработку и добычу олова. В 2016 году произведено 4,3 тонн золота.
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