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Китайские бизнесмены вложат 1,6 млрд рублей в завод по выращиванию рыбы в ТОСЭР "Хабаровск"
Хабаровск с рабочим визитом посетил Секретарь Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй. Он провел встречу с губернатором края Вячеславом Шпортом. В переговорах также участвовал Посол КНР в России Ли Хуэй.
Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что уже долгие годы Китай является основным внешнеторговым партнером края. В этом году товарооборот продолжает расти. В первом полугодии его объем составил 800 млн. долл. США, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года в 2,3 раза.
В Хабаровском крае работает несколько десятков предприятий с китайскими инвестициями. Они реализуют проекты в сфере машиностроения, деревопереработки, сельского хозяйства, строительства, торговли, общественного питания. При этом наиболее активно экономические гуманитарные связи развиваются именно с провинцией Хэйлунцзян. Речь идет об участии в выставках, сотрудничестве в области спорта, здравоохранения, экологии, туризма, образования, науки, архивного дела.
«Отдельно хочу остановиться на одном из самых важных, на мой взгляд, проектов нашего сотрудничества – совместном освоении острова Большой Уссурийский. Основная часть вопросов, связанных с реализацией этого проекта, находится в компетенции федеральных органов власти. В настоящее время на межгосударственном уровне ведется согласование концепции совместного освоения острова. Правительство Хабаровского края принимает активное участие в этой работе и готово оказать поддержку как российским, так и китайским инвесторам в реализации проектов по совместному освоению острова», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.
«Провинция Хэйлунцзян постоянно наращивает объем сотрудничества с Хабаровским краем в сфере экономики, культуры, спорта. Я лично буду прилагать все усилия для того, чтобы эти связи только расширялись», - подчеркнул Секретарь КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.
После встречи состоялась церемония подписания 4 соглашений между российскими и китайскими компаниями о реализации новых инвестиционных проектов.
В частности, ООО "Азия Лес" и "Торгово-экономическая компания Сунлинь" (г. Суйфеньхэ) договорились о поставках в КНР пиловочника, пиломатериалов хвойных пород. Общая стоимость соглашения - 26 млн. долл. США, объем поставок - 200 тыс. куб. м.
ООО "Фридман Фиш" и "Торгово-экономическая компания Юэ Цзин провинции Хэйлунцзян" намерены реализовать проект по созданию на площадке "Ракитное" ТОСЭР "Хабаровск" производственного комплекса для выращивания рыбы. Заявленный объем инвестиций - 2,3 млрд. руб., из них вложения китайского партнера - 1,6 млрд. руб.
ООО "Дальневосточная корпорация органических ресурсов" и "Торгово-экономическая компания Фэнлиньда" (г. Тунцзян) намерены построить завод гуминовой кислоты на базе месторождения "Гурский" в Амурском районе. Общая стоимость проекта - 1 млрд. руб.
Еще одно соглашение подписали ООО "Звезда" (р-н им. Лазо) и ООО "Фу Юань Цзинь Лян Современное сельское хозяйство" (г. Фуюань). Стороны планируют создать современный животноводческий комплекс (5000 голов КРС), построить молокозавод (мощность - 35 тонн в сутки), а также выращивать сою и кормовые культуры. Предполагаемый объем инвестиций китайской стороны - 53 млн. долл. США. Планируется ввести в оборот 66 тыс. га залежных земель, выращивать 500 тыс. тонн силоса и более 200 тыс. тонн сои в год.
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