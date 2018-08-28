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Пятница| 14 Сентября, 16:36 |
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В Кремле обсуждается идея переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток
В Кремле обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт не выиграет во втором туре выборов главы региона.
Об этом рассказали Дождю два собеседника, близких к Кремлю. В Москве не хотят, чтобы главный регион в округе возглавлял представитель ЛДПР.
Источник, близкий к Кремлю, говорит, что необходимость переноса столицы возникнет в том случае, если Шпорт не выиграет во втором туре, который пройдет 23 сентября. Невозможно представить, что ЛДПР будет руководить в административном центре ДФО, добавляет он.
Напомним, в Хабаровском крае 23 сентября пройдет второй тур выборов губернатора. После обработки 100% протоколов в первом туре, по информации Хабаровского крайизбиркома, Фургал набрал 35,81% голосов, Шпорт — 35,62%.
Результат первого тура местным СМИ прокомментировал доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии и регионоведения Тихоокеанского государственного университета Илдус ЯРУЛИН. Он назвал его "довольно не предсказуемым, но ожидаемым". Команда действующего губернатора допустила ряд промахов, а сам Шпорт, по его мнению, не сумел донести до населения свои реальные достижения, которые есть.
Что же касается возможной победы Сергея Фургала во втором туре, то политолог в своих оценках был предельно честен. "Бедный Хабаровский край. Нужен ли Сергею Фургалу пост губернатора края? Я в этом очень не уверен. Получится женитьба двух нелюбящих друг друга. Фургалу не нужен этот пост, как и сам край...", - заявил Илдус Ярулин.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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