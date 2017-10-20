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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Ноября, 23:33 |
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В Хабаровске начинаются Дни Республики Корея
Запланированы бизнес-встречи российских и корейских компаний, а также кинофестиваль корейского кино.
Официальное открытие Дней состоится в кинотеатре «Совкино» в 18.00. Участие в мероприятии примет Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ. Также запланирован показ исторической драмы корейского кинематографиста Ли Чже Гю «Гнев короля». Всего в программу фестиваля включены пять киноработ разных жанров от известных корейских режиссеров. (Программа кинофестиваля)
16 ноября пройдут встречи представителей российских и корейских компаний в области сельского хозяйства и промышленных товаров. Также состоится презентация инвестиционного потенциала сельскохозяйственного комплекса Хабаровского края. Корейским партнерам представят несколько перспективных проектов.
В третий день официальной программы корейская делегация посетит ведущие сельхозпредприятия края – «Племптицезавод «Хабаровский» и «СХП «Колос».
Мероприятия организованы Генеральным Консульством Республики Корея во Владивостоке при поддержке Правительства Хабаровского края.
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