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15 Января 2019, 10:15 | Регион сегодня |

Хабаровский край привлек 768 млн рублей из федерального бюджета за счет акцизных выплат

В Росалкогольрегулировании подвели итоги рейтинга субъектов РФ по легализации розничных продаж алкогольной продукции.

При его составлении федеральные эксперты учитывают десятки показателей, среди которых объем спиртного, который проходит через систему ЕГАИС, количество выявленных магазинов, торгующих без лицензии, а также число случаев отравления алкоголем. Показатели рейтинга влияют на распределение акцизных выплат  субъектам из федерального центра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Как пояснили в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края, из всего объема уплаченных в стране акцизов 25% распределяют между субъектами РФ.  Больше средств получают лидеры рейтинга. В 2017 году Хабаровский край получил более 645 млн. рублей. В 2018 году регион впервые попал в тройку лидеров рейтинга Росалкогольрегулирования. Это позволило привлечь 768 млн. рублей.

- Третье место в рейтинге Роалкогольрегулирования – это цель, к которой мы шли на протяжении прошлого года. Улучшить позиции удалось благодаря нескольким моментам. В первую очередь, усилен контроль на алкогольном рынке – проверки в рознице дали результат, сокращен объем контрафакта. Качественной продукции на прилавках становится больше, что важно для жителей края. В 2018 году изъято более 50 тысяч литров алкогольной продукции. Это практически в 10 раз больше, чем годом ранее. Некачественный товар уничтожается, таким образом риск серьезных отравлений веден к минимуму, - отметил председатель комитета Николай Крецу.

В регионе планируют усилить работу по легализации розничных продаж. В крае разработан механизм поддержки добросовестных продавцов. Для них в 2018 году заработал "План быстрых побед". Документ предусматривает сокращение срока выдачи лицензии на продажу алкоголя с 30 до 25 дней. Также впервые введено понятие "скорая помощь" для предпринимателей – это предварительная проверка документов перед тем, как получить лицензию.

Сократить количество контрафакта в обороте поможет и введение поштучного учета алкоголя. Производителям спиртного теперь необходимо вносить в ЕГАИС информацию не о товарной партии, а о каждой бутылке с новой маркой. Это позволяет более точно отследить движение товара от момента производства до продажи потребителю.

Кроме того, с 4 февраля во всех районах края пройдет акция "Здоровый потребитель". Сотрудники комитета торговли совместно с администрациями муниципальных образований и «народными контролерами» выйдут с проверкой в розничные магазины. Цель акции - отследить незаконный оборот алкогольной продукции. Кроме того, будет работать телефон горячей линии, по которому каждый житель сможет сообщить о возможных нарушениях: 8 (4212) 40-26-20.

По словам губернатора края, помимо экономической составляющей, легализация розничных продаж алкогольной продукции играет важную социальную роль.

- В первую очередь, это здоровье жителей края. Сокращая число магазинов, торгующих без лицензии, мы также уменьшаем число случаев отравления алкоголем, - подчеркнул глава региона Сергей Фургал.

Напомним, что в 2017 году Хабаровский край занял 9 место в рейтинге Росалкогольрегулирования.  По итогам второго квартала 2018 года удалось улучшить показатель и занять 4 место. В третьем квартале – региону впервые удалось попасть в тройку лидеров.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: комитет торговли  Хабаровский край 


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