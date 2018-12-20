|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 16 Января, 05:50 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровский край привлек 768 млн рублей из федерального бюджета за счет акцизных выплат
При его составлении федеральные эксперты учитывают десятки показателей, среди которых объем спиртного, который проходит через систему ЕГАИС, количество выявленных магазинов, торгующих без лицензии, а также число случаев отравления алкоголем. Показатели рейтинга влияют на распределение акцизных выплат субъектам из федерального центра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как пояснили в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края, из всего объема уплаченных в стране акцизов 25% распределяют между субъектами РФ. Больше средств получают лидеры рейтинга. В 2017 году Хабаровский край получил более 645 млн. рублей. В 2018 году регион впервые попал в тройку лидеров рейтинга Росалкогольрегулирования. Это позволило привлечь 768 млн. рублей.
- Третье место в рейтинге Роалкогольрегулирования – это цель, к которой мы шли на протяжении прошлого года. Улучшить позиции удалось благодаря нескольким моментам. В первую очередь, усилен контроль на алкогольном рынке – проверки в рознице дали результат, сокращен объем контрафакта. Качественной продукции на прилавках становится больше, что важно для жителей края. В 2018 году изъято более 50 тысяч литров алкогольной продукции. Это практически в 10 раз больше, чем годом ранее. Некачественный товар уничтожается, таким образом риск серьезных отравлений веден к минимуму, - отметил председатель комитета Николай Крецу.
В регионе планируют усилить работу по легализации розничных продаж. В крае разработан механизм поддержки добросовестных продавцов. Для них в 2018 году заработал "План быстрых побед". Документ предусматривает сокращение срока выдачи лицензии на продажу алкоголя с 30 до 25 дней. Также впервые введено понятие "скорая помощь" для предпринимателей – это предварительная проверка документов перед тем, как получить лицензию.
Сократить количество контрафакта в обороте поможет и введение поштучного учета алкоголя. Производителям спиртного теперь необходимо вносить в ЕГАИС информацию не о товарной партии, а о каждой бутылке с новой маркой. Это позволяет более точно отследить движение товара от момента производства до продажи потребителю.
Кроме того, с 4 февраля во всех районах края пройдет акция "Здоровый потребитель". Сотрудники комитета торговли совместно с администрациями муниципальных образований и «народными контролерами» выйдут с проверкой в розничные магазины. Цель акции - отследить незаконный оборот алкогольной продукции. Кроме того, будет работать телефон горячей линии, по которому каждый житель сможет сообщить о возможных нарушениях: 8 (4212) 40-26-20.
По словам губернатора края, помимо экономической составляющей, легализация розничных продаж алкогольной продукции играет важную социальную роль.
- В первую очередь, это здоровье жителей края. Сокращая число магазинов, торгующих без лицензии, мы также уменьшаем число случаев отравления алкоголем, - подчеркнул глава региона Сергей Фургал.
Напомним, что в 2017 году Хабаровский край занял 9 место в рейтинге Росалкогольрегулирования. По итогам второго квартала 2018 года удалось улучшить показатель и занять 4 место. В третьем квартале – региону впервые удалось попасть в тройку лидеров.
- Хабаровский край привлек 768 млн рублей из федерального бюджета за счет акцизных выплат
- Пилотный проект "Кадровый потенциал" успешно реализуется в Хабаровском крае
- На севере Хабаровского края втридорога закупают топливо для муниципальных котельных
- На севере Хабаровского края из-за метеорита-оползня объявлен режим чрезвычайной ситуация
- Хабаровск строит на свои, а Приморье - на федеральные
- В Хабаровском крае группа спасателей подходит в месту снежного завала с людьми
- Жителям Хабаровского края придется взять на себя дополнительные расходы при оплате ЖКХ
- Шантары станут доступными не только для иностранных туристов
- "Хабаровские авиалинии" открывают рейс в Оху
- Хабаровску нужен выставочный центр международного уровня
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.