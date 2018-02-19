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15 Марта 2018, 16:26 | Регион сегодня

В Хабаровске начинается строительство нового пассажирского авиатерминала

Юрий Трутнев дал старт строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта Хабаровск, на территории которого состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы

Вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал старт строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта Хабаровск, на территории которого состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы.

Общий объем инвестиций в строительство нового терминала внутренних линий площадью 26 тыс. кв. м составит около 5 млрд рублей. Проект развития аэропорта Хабаровск (Новый) включает в себя реконструкцию аэродромного комплекса, строительство терминальной инфраструктуры аэропорта и зоны коммерческого развития AirCity.

«Начало строительства еще одного масштабного инфраструктурного объекта – это пример комплексного подхода к решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока. Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект реализуется на территории опережающего развития и имеет весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. Через два года мы увидим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса», – отметил Юрий Трутнев.

По словам полпреда, новый пассажирский терминал позволит повысить качество сервиса, даст дополнительный импульс экономическому развитию, откроет новые возможности для реализации туристического потенциала Хабаровского края и всего Дальнего Востока.

Существенно возрастет пропускная способность аэропорта: по прогнозам в следующие десять лет пассажиропоток Хабаровского авиаузла удвоится до 4 млн пассажиров в год. Реализация проекта даст прирост ВРП на 11,4 млрд рублей.

 «Для Хабаровского края этот аэропорт имеет колоссальное значение – и как главные воздушные ворота, и как  инвестиционный  объект, и как крупный налогоплательщик. Вместе с инвестором мы будем работать над тем, чтобы завершить строительство в установленные сроки», – отметил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Новый терминал, который мы закладываем сегодня, спроектирован по самым современным стандартам обслуживания пассажиров. Мы провели тендер и выбрали подрядчика, который имеет большой опыт строительства именно таких объектов. Сроки поставлены жесткие, но мы с задачей справимся», - сказал председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.

Механизм реализации проекта – яркий пример практического применения принципов государственно-частного партнерства. Строительная площадка расположена на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Инвестору обеспечен доступ к налоговым и прочим преференциям, которые сегодня предоставляются резидентам ТОР. Российская Федерация направила 8 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)». Государственный Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Внешэкономбанком выделили инвестору финансирование в объеме до 4 млрд рублей.

Как отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, при реализации проекта были применены инновационные подходы к государственному регулированию и финансированию: правительство одобрило тарифы для еще не построенного объекта инфраструктуры. Это позволяет инвесторам прогнозировать доходность вложений, что крайне важно при долгосрочных инвестициях в инфраструктуру.

Генеральным подрядчиком строительства выступит турецкий консорциум Лимакмаращстрой (LimakMarashstroy), имеющий обширный международный опыт инфраструктурного строительства и построивший с нуля международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ввести новый пассажирский терминал аэропорта Хабаровск в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: аэропорт  Юрий Трутнев  Хабаровск  строительство 


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