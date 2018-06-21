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Дальневосточный завод энергетического машиностроения отключили от газа за долги
Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» 15 апреля была вынуждена приостановить подачу газа комсомольскому филиалу ПАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» в связи с неоднократным нарушением условий оплаты договора поставки ресурса.
На момент приостановки газоснабжения просроченная задолженность завода за поставленный газ составила порядка 9 млн рублей. Предприятие не платит за газ с начала 2016 года.
Газовая компания неоднократно обращалась в адрес должника с требованием погасить долг. Составленные графики реструктуризации задолженности филиалом ПАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» были сорваны. В результате поставщик ресурса был вынужден пойти на крайние меры и приостановить газоснабжение промышленного объекта.
Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» намерена продолжить работу по приостановке подачи газа должникам – промышленным предприятиям Хабаровского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Дальний Восток".
Журнал "Дальневосточный капитал".
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