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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 16 Мая, 00:20 |
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Хабаровские предприниматели обсудили новые подходы в менеджменте, маркетинге и ВЭД
«Основной смысл сегодняшнего мероприятия заключается в том, - говорит директор Краевого агентства содействия предпринимательству Анна Кочемасова, инициатор встречи, - чтобы предприниматели услышали ответы на свои вопросы, воспользовались советами коллег, которые помогут им избежать повторения ошибок».
Стоит отметить, разговор был живой и нес практический характер. К примеру, многих заинтересовал рассказ собственника фабрики мороженого «Зайца» Ильи Амирханова о том, как он открывал свой ресторан в Китае и чем это закончилось. Такой же интерес вызвало выступление партнера консалтингового агентства Market EntryAtelier (г. Пекин, КНР) Юлии Польманн, где она сообщила об открытии собственного магазина в WeChat.
Предприниматели говорили о том, как не просто работать с иностранным контрагентом, получить желанную полку в сетевом ритейлере, обсудили тактику взаимодействия с региональными сетями, говорили о продвижении в электронном пространстве.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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