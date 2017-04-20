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15 Мая 2017, 18:15 | Регион сегодня

Сбербанк провел встречу со своими миноритарными акционерами на Дальнем Востоке

В Хабаровске состоялось выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк. Одновременно в режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие акционеры из Благовещенска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Магадана и Петропавловска-Камчатского – всего более 110 человек.

Работа Комитета позволяет осуществлять непрерывное взаимодействие между акционерами и менеджментом банка и своевременно находить ответы на актуальные вопросы, оперативно информировать о всех изменениях заинтересованных лиц, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

«Сбербанк – одна из немногих компаний в России, в которой действует комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами. И благодаря этому наши миноритарные акционеры могут влиять на управление компанией. В ходе таких заседаний рассматриваются самые различные вопросы, приглашаются члены правления и руководители департаментов, члены комитета высказывают предложения по работе банка - в формате живого общения», - подчеркнул Антон Данилов-Данильян, председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк.

Акционеров поприветствовал и Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов:

- В 2016 году Сбербанк заработал рекордные 602 млрд рублей прибыли. По размеру чистой прибыли мы вышли на второе место в Европе и 12-е — в мире. По рентабельности капитала стали первыми в Европе и пятыми — в мире. Стоимость наших акций за прошлый год выросла со 101 до 173 рублей. На этом мы, уверен, не остановимся. О том, что мы идем по верному пути, красноречиво говорит ваше доверие.  Из 198 тысяч акционеров Сбербанка более 7 тысяч – жители Дальнего Востока. Надеюсь, ваши ряды продолжат пополняться.

Антон Данилов-Данильян рассказал акционерам о стратегических планах развития Сбербанка и ответил на заданные вопросы. Большинство вопросов акционеров было посвящено различным деталям стратегии развития компании, дивидендной политике, инвестиционной деятельности,  а также развитию брокерских услуг.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Сбербанк 


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