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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:46 |
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Первый на Дальнем Востоке центр инжиниринга создадут в Комсомольске-на-Амуре
Как сообщил начальник отдела по взаимодействию с вузами и научными организациями минобрнауки края Алексей Сундуков, Министерство образования и науки России третий год подряд проводит открытый конкурс проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе вузов. В этом году из 50 заявок со всей страны государственную поддержку получили 11. В их числе – проект технического университета Комсомольска-на-Амуре, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
«Инжиниринговый центр КнАГТУ будет профилироваться на изучении и практических испытаниях инновационных материалов и технологий, проводить технический аудит предприятий, заниматься компьютерным инжинирингом – в том числе, разработкой управляющих программ для станков. Кадровый состав будет формироваться, в основном, за счет студентов и аспирантов университета. Это позволит в полной мере раскрыть их научно-технический потенциал», - рассказал Алексей Сундуков.
На создание центра из федерального бюджета будет выделено 100 млн рублей – 40 млн до конца 2016-го и еще 60 млн в следующем году. Средства пойдут на закупку нового оборудования, повышение квалификации персонала, приобретение программного обеспечения. Ожидается, что за два года инжиниринговый центр Комсомольска-на-Амуре выйдет на стадию окупаемости, а в перспективе его оборот достигнет 300 млн рублей в год.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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