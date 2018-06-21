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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Июля, 20:43 |
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В Хабаровском крае добыча россыпного золота возросла вдвое
Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, с начала промывочного сезона 2016 года компании добыли почти 560 кг драгоценного металла. Это на 107% выше установленного плана и на 117% больше прошлогоднего уровня, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
«Такие показатели во многом достигнуты благодаря ранней весне – снега было немного, вода в реках растаяла быстро, и начать промысел удалось уже в начале мая. Большую роль сыграла и хорошая подготовленность предприятий. Лучшие результаты продемонстрировали артели старателей «Дальневосточные ресурсы» и «Восток», работающие в районе им. Полины Осипенко и Николаевском районе», - рассказал заместитель начальника управления недропользования минприроды края Андрей Волков.
Всего за пять месяцев текущего года в крае добыто 5,93 тонн золота, что на 8,8% превышает плановое задание. Основной объем обеспечивают горнорудные предприятия «Многовершинное», «Ресурсы Албазино», «Белая Гора», «Охотская горно-геологическая компания», «Амур Золото».
Напомним, что Хабаровский край остается единственным регионом России, где ведется добыча олова. Разработку месторождения ведет ООО «Правоурмийское» в Верхнебуреинском муниципальном районе. С начала года предприятие произвело 30,7 тонн металла в концентрате – на 2,3% выше плана.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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