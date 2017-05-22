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В Хабаровском крае началось строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов
В рамках рабочей поездки в Советско-Гаванский район губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил строительную площадку полигона по утилизации бытовых отходов. Первую очередь объекта планируется запустить уже в конце этого года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В настоящее время уже получены необходимые заключения, государственная экологическая экспертиза. Полигон предусматривает захоронение 80 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов. Срок эксплуатации объекта – 15 лет. Общая площадь всей застройки составляет 7 гектаров. На полигоне планируют применить технологию утилизации мусора по траншейной схеме. Промышленные отходы будут укладываться в специально вырытые канавы, покрытые современной полимерной пленкой. Также будет использоваться защитный слой грунта. Это позволит уберечь почву и сточные воды от проникновения вредных веществ.
Площадка рассчитана на хранение несортированных отходов и по объемам сможет полностью обслуживать Советско-Гаванский район.
«Строящийся полигон поможет решить проблему размещения промышленных и твердых бытовых отходов в Советско-Гаванском районе. Но нужно смотреть на перспективу. На сегодняшний день наша задача – продумать дальнейшую сортировку и переработку мусора. В Год экологии этим вопросам уделяется особое внимание», - отметил Губернатор края Вячеслав Шпорт.
Глава региона добавил, что в таком случае увеличатся и объемы производства, и срок эксплуатации объекта. Полигон сможет использовать и соседний Ванинский муниципальный район.
Фото Валерия Спидлена.
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