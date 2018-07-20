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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 15 Августа, 18:30 |
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Новое село в Хабаровском крае обретает реальные черты
Новообразованный населенный пункт Дальневосточное, который появился в Кругликовском сельском поселение района имени Лазо (Хабаровский край), где находится место компактного расположения получателей «дальневосточного гектара», обретает свои реальные черты.
В настоящее время объявлены конкурсы на планировку и техприсоединение села к инженерным сетям. Об этом рассказал глава района имени Лазо Владимир Сорокин.
«На сегодняшний день мы разбили проект на два этапа. Первый проект - строительство электрической линии. Тут железная дорога вошла в этот проект. Следующий проект - планировка сети дорог, а также планировка школы, детского сада, ФАПа, то есть все социальные объекты, которые необходимы для проживания граждан, они там будут», - рассказал глава района имени Лазо Владимир Сорокин.
Представители власти каждый месяц встречаются с будущими жителями Дальневосточного, чтобы оперативно решить все возникающие проблемы. Почти 100 человек изъявили желание построить в Дальневосточном дома, остальные планируют открыть свой бизнес, в основном, придорожный сервис. Здесь, по мнению Владимира Сорокина, особые перспективы, связанные со строительством скоростной магистрали «Обход Хабаровска» - в районе имени Лазо планируется сделать несколько примыканий к новой трассе.
«Все ждут, когда начнется строительство дорог. Все на связи, все интересуются, приезжают: покажите, расскажите. Меня радует, что люди не боятся, что надо с нуля начинать и поднимать», - рассказала глава Кругликовского сельского поселения Снежана Жданова.
Заявки на земельные участки в Дальневосточном подали жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Санкт-Петербурга, Крыма и других регионов. Для тех, кто планирует на выделенном участке индивидуальное жилищное строительство, власти готовы оказать помощь в приобретении пиломатериалов. Для решивших открыть свой бизнес или заняться фермерским хозяйством существует ряд мер поддержки, в том числе кредит с пониженной процентной ставкой.
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