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Четверг| 15 Ноября, 18:35 |
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В Хабаровской агломерации асфальтировали 170 км дорог
На общественном совета в министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края состоялось обсуждения федерального приоритетного проекта по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.
Как отметили выступившие чиновники, в этом году выполнены работы на 64 объектах ремонта, а это более 93 км дорог городской агломерации, установлено 12 комплексов фото- и видеофиксации.
В Хабаровском районе, также входящем в агломерацию, были проведены работы на 32 объектах в четырех сельских поселениях района, отремонтировано свыше 20 км дорог, на отдельных объектах восстановлены водоотводы, обновлены кюветы.
Председатель общественного совета при министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края Виктор Шпаков обратил внимание на необходимость усилении мер по безопаности дорожного движения.
- Наряду с приведением в нормативное состояние дорожной сети проект предусматривает решение задачи сокращения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, - подчеркнул общественник. - Но решить эту проблему без самих водителей невозможно. Требуется принятие комплекса мер по работе со всеми участниками дорожно-транспортного движения: владельцами транспорта, водителями, межведомственными комиссиями и т.д. Только при таком системном подходе можно реально снизить количество ДТТ на наших дорогах.
Со следующего года повышение качества и безопасности автомобильных дорог агломераций будет проводиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В Хабаровском крае до 2024 года планируется привести в нормативное состояние 552 км и выйти на целевой показатель норматива автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения края равный 65,9 процентам.
Наряду с Хабаровской городской агломерацией, в которую будут включены Корсаковское, Осиновореченское, Мичуринское, Мирненское, Восточное, Сергеевское, Галкинское, Дружбинское сельские поселения, "Село Бычиха", "Село Казакевичево", Корфовское городское поселение, в проект войдет Комсомольская городская агломерация.
В течение 5 лет планируется отремонтировать 171,5 км улично-дорожной сети Комсомольска-на-Амуре. На эти цели будет направляться по 500 млн рублей ежегодно, в том числе по 450 млн рублей – средств федерального бюджета, 50 млн рублей – консолидированного бюджета Хабаровского края.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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