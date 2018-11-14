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Четверг| 15 Ноября, 18:35 |
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Правительство компенсировало Хабаровскому краю тарифы на природный газ в объеме 2,6 млрд рублей
Причина - увеличение курса доллара США по отношению к российскому рублю. Договор между правительством Хабаровского края и операторов «Сахалина-1» предусматривает оплату в долларах.
В связи с этим регион поставил перед Москвой вопрос о компенсации выпадающих доходов, так как если не компенсирвоать цену за газ, его стоимость окажется неподъемной для потребителей региона.
Вопрос обсуждался несколько раз на выездных совещаниях в Хабаровске, и наконец было принято положительное решение.
- Минфином России при определении расчетных объемов расходных обязательств по группе полномочий «Тарифное регулирование в сфере коммунального хозяйства" указанные расчетные объемы увеличены на объемы выпадающих доходов АО «Дальневосточная генерирующая компания» за 2016-2018 годы в размере 2 650, 4 млн руб, - рассказал депутата Госдумы от Хабаровского края единорсс Борис Гладких.
Указанная сумма учтена в проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2019 года и на плановый период 2020 года и 2021 годов.
Напомним, что на заседании Комитет Государственной Думы по энергетике при рассмотрение проекта федерального закона №556362-7 "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" парламентарий также поднимал данный вопрос. Благодаря дотации, которая поступила в Хабаровский край в 2016 году из федерального бюджета, удалось компенсировать затраты энергетиков региона, образовавшиеся в предыдущие годы из-за роста цены.
Олег КУЛЬГИН.
- Правительство компенсировало Хабаровскому краю тарифы на природный газ в объеме 2,6 млрд рублей
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